‘Matronas’ comienza con la llegada a un hospital de dos parteras recién graduadas. Una es más proactiva. La otra es insegura y recién abandonada por su pareja. En el fondo se trata de un relato de iniciación, pero sin respiro, con el ritmo frenético que acostumbran a tener los filmes o series ambientadas en un hospital: a una secuencia feliz, tras un parto perfecto, le sigue otra en la que el bebé nace con problemas, y a esta una escena de conflicto porque falta personal y las matronas y doctoras están al límite de sus posibilidades. Porque el filme no renuncia a realizar una crítica sobre el sistema sanitario francés, aunque este no sea, sobre el papel, su principal objetivo.

Los personajes están muy agotados, no por la carga de trabajo que tienen, sino porque no pueden realizarlo en condiciones. Poco a poco, la historia de iniciación, aprendizaje y experiencia se torna más política, en la línea de otras películas médicas francesas como ‘Hipócrates’, en torno a los jóvenes residentes. Otro acierto del estilo empleado por la directora Léa Fehner es la de introducir el naturalismo documental en la propia ficción, así como no apartarse de las matronas en casi ninguna escena: filma sin agitación porque la propia existencia diaria de sus protagonistas es profundamente agitada.