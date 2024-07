No sé muy bien que pinta Sam Raimi como productor de esta película de acción que, cierto, baraja algunos elementos que son afines al director de ‘Posesión infernal’, pero lo hace con una desmesura y un sentido del humor que poca gracia tiene. El joven musculoso que encarna Bill Skardgard, a quien de pequeño asesinaron a su familia, es sordomudo. Para que el espectador sepa sus pensamientos, a los responsables del filme –exótica producción entre Alemania, Sudáfrica y Estados Unidos– se les ha ocurrido que se exprese mediante una voz en off de videojuego, permanente y molesta. Como además no ha superado el trauma infantil, su hermana pequeña muerta se le aparece también de manera constante.

En varias secuencias de acción, que las hay a destajo, la música utilizada es festiva. Este contraste tampoco funciona ante el exceso de tiroteos, golpes de artes marciales y planos ‘gore’. Las cosas no siempre salen bien por acumulación, sobre todo cuando debajo de esa superficie de hemoglobina en primer plano y montaje sincopado no hay nada que rascar, porque las dudas y miserias del héroe son de chiste, así como la pérfida familia que tiene atemorizada a toda la población o el chamán que instruye al protagonista. Queda un buen detalle: cómo utilizar un rallador de queso como arma de combate.