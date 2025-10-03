La película gallega «Golpes» luchará por la Espiga de Oro en la Seminci

La Sección Oficial de la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acogerá en la competición por la Espiga de Oro una película gallega. Se trata de «Golpes», producido por la firma coruñesa Vaca Films, y protagonizado por el lucense Luis Tosar.

Se trata del primer largometraje como director de Rafael Cobos que sí ha dirigido una serie, «El hijo zurdo», protagonizada por María León y que fue premiada en Canneseries. Este cineasta cuenta con una sólida carrera como guionista al haber trabajado en «Grupo 7», «La isla mínima» o «Modelo 77».

«Golpes» narra la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión en los años 80. Busca encarar el futuro a lo grande para lo que diseña un plan cuyo fin es reunir a su antigua banda de Sevilla para preparar atracos a bancos, joyerías e incluso al primer casino de la zona.

En el lado policial se encontrará con un escollo inmenso: su propio hermano Sabino (Luis Tosar), agente y encargado del caso.

Con este thriller Vaca Films busca reflexionar sobre los lazos familiares, mostrar la España quinqui de los 80 y el cambio de paradigma.

«Golpes» es una producción de Borja Pena y Emma Lustres para Vaca Films, y Daniel Pérez Astiárraga para Grupo Tranquilo, en coproducción con Playtime (Francia), con la participación de Movistar Plus+, RTVE, Canal Sur y Canal + Francia, y el apoyo del ICAA-Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y el Programa Europa Creativa de la Unión Europea.