Los Oscar, escenario de polémicas para todos los gustos: de la bofetada de Will Smith al "carcamal" Frank Sinatra

Hasta la fecha no se habían producido en los Oscar o en festivales situaciones de la magnitud de la vivida con ‘Emilia Pérez’ a partir de los mensajes de Karla Sofía Gascón. El caso del error en 2017 al darle el premio a ‘La La Land’ cuando lo había ganado ‘Moonlight’ quedó rápidamente en anécdota. Lo mismo que la aparición de un individuo, Robert Opel, haciendo ‘streaking’ detrás de David Niven en la gala de 1974, o incluso, aunque causara cierto revuelo en su momento, la no comparecencia de Marlon Brando para recibir la estatuilla por su trabajo en ‘El padrino’, enviando en su lugar a una activista nativa, Sacheen Litlefeather, que la prensa reaccionaria minimizó asegurando que era una simple ‘starlette’.

El productor de 'La La Land', Jordan Horowitz, y el actor Warren Beatty. / AP

Más dura sería la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en la ceremonia de 2023 por hacer chistes inapropiados sobre su mujer. Y mucho peor el trato recibido por la actriz afroamericana Hattie MacDaniel, oscarizada por su papel de doncella en ‘Lo que el viento se llevó’: tuvo que entrar en la sala por una puerta trasera y ella y su acompañante debieron sentarse detrás de todo, lejos de los otros miembros ‘blancos’ del equipo del filme. Eso sí, al recoger el premio la aplaudieron.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock. / Archivo

Tuvo su interés, en el terreno del enfrentamiento político, que el demócrata Warren Beatty llamará "carcamal" al republicano Frank Sinatra cuando, en 1975, el protagonista de ‘Bonnie y Clyde’ subió al escenario para presentar un premio. Replicó de este modo al comentario que Sinatra, presentador de la gala con Bob Hope –otro que tal–, había hecho unos minutos antes. “Este no es lugar para proclamas políticas”, dijo La Voz en alusión a la lectura de una carta de agradecimiento del gobierno vietnamita que Bert Schneider, representante del ala izquierda de Hollywood –hizo posible filmes como ‘Easy rider’, ‘La última película’ y ‘Días del cielo’– y productor del documental ‘Heart and minds’ –trabajo muy crítico con el conflicto y la participación estadounidense en el mismo–, había leído al recibir el Oscar por este documental que sin duda no había votado Sinatra.

Lars von Trier, protagonista

Pero para polémicas, ninguna como la acontecida en el festival de Cannes de 2011 con Lars von Trier. Y eso que el certamen francés ya había vivido episodios explosivos, como en el año 1968, cuando coincidiendo con las revueltas obreras y estudiantiles del mes de mayo, una serie de cineastas se solidarizaron con los detenidos por la policía durante las manifestaciones y no pararon hasta que el festival concluyó seis días antes de lo que estaba previsto. La presión de la izquierda cinematográfica fue total: Monica Vitti, Roman Polanski y Louis Malle dimitieron como miembros del jurado; directores como Carlos Saura y Alain Resnais retiraron sus películas y Jean-Luc Godard se colgó de la pantalla para impedir una proyección.

Lars von Trier en Cannes 2011, donde protagonizó una sonada polémica. / Francois Guillot

Von Trier lo superó con creces. Durante la rueda de prensa de ‘Melancolía’, y sin que viniera a cuento, enlazó una pregunta que le habían hecho sobre la influencia de la pintura romántica alemana en su filme y sus orígenes germanos con una declaración a propósito del nazismo. Estas son dos de sus perlas. “Realmente quería ser judío y luego supe que en realidad era un nazi, porque mi familia era alemana, algo que también me gustó”. “Comprendo a Hitler, creo que hizo cosas absolutamente malas, pero lo puedo ver solo, sentado en su búnker, al final. Creo que puedo comprenderlo. No era lo que podría llamarse un buen tipo, pero le entiendo bastante y simpatizo un poco con él”.

No se puede describir la cara de pasmo de las dos actrices de su película, Kirsten Dunst –que finalmente, y pese a todo, ganaría el premio a la mejor actriz– y Charlotte Gainsbourgh, sentadas a ambos lados de él en la mesa. El director danés intentó salvar lo insalvable diciendo después que no era antisemita ni estaba a favor de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no eran tuits del pasado, sino declaraciones del presente.

Ante la presión de muchos sectores –Gilles Jacob, el presidente honorífico del festival, era judío–, Von Trier, hasta entonces uno de los cineastas preferidos del certamen francés –Palma de Oro en 2000 por ‘Bailar en la oscuridad’–, fue declarado persona non grata e invitado a irse. Claro que nada dura eternamente y tras tener que presentar su siguiente filme, ‘Nymphomaniac’, en el festival de Berlín, regresó a Cannes en 2018 con ‘La casa de Jack’… aunque fuera de concurso.