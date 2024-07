'Forrest Gump' cumple 30 años y vuelve el tándem imbatible de Tom Hanks y Robin Wright

El 6 de julio de 1994 se estrenaba en Estados Unidos una película que, por razones de lo más variopinto, se ha convertido en título de culto del cine estadounidense de estas tres últimas décadas, ‘Forrest Gump’. Siendo un filme bastante patriótico al tratar determinados temas –el racismo, la guerra de Vietnam, los asuntos de la Casa Blanca, el movimiento hippy–, es de extrañar que no apareciera en las pantallas de Estados Unidos un par de días antes, el 4 de julio, fecha más que sintomática para el país, a punto de volver al redil de Donald Trump.

‘Forrest Gump’ llegó a los cines españoles un poco más tarde, el 23 de septiembre. Con un presupuesto estimado de 51 millones de euros, recaudaría más de 625 millones. No todo es el ‘barbenheimer’ en cuanto a los éxitos sonados del cine norteamericano, aunque entonces, en 1994, la situación era bien distinta, la gente iba al cine en masa, no existía el ‘streaming’, Tom Hanks era el Dios de la taquilla –acababa de interpretar ‘Philadelphia’ y ‘Algo para recordar’– y nadie imaginaba una pandemia mundial.

¿Qué tenía el personaje de ‘Forest Gump’, más allá de lo que lo interpretará Hanks, para suscitar tanto interés en las plateas del mundo entero? Gump es una invención del escritor Winston Groom, quien también sirvió en el ejército durante la guerra de Vietnam, fue reportero y después novelista. El conflicto vietnamita se convirtió en materia prima de la mayoría de sus libros.

‘Forrest Gump’, su cuarta obra, está considerado hoy un ‘best seller’, pero no fue un superventas hasta que se estrenó la adaptación cinematográfica. Al parecer, fruto de una manipulación en los presupuestos de la película, Groom –fallecido en 2020– no se benefició de su 3% estipulado en las ganancias del filme.

Pero el autor volvió a su personaje en la novela ‘Gump and Co.’ (1995), que le supuso otra considerable fuente de ingresos. Quizá como venganza, quizá como un guiño simpático, en esta segunda entrega literaria Gump se encuentra con Tom Hanks en la entrega de los premios Oscar. También tiene protagonismo en la caída del muro de Berlín en 1989.

Porque lo más destacado del fantasioso personaje ideado por Groom no es su empatía, la manera de hablar –“Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump”, dice doblado por Jordi Brau en la versión española, una frase tan resolutiva como, en un género bien distinto, la de “Mi nombre es Bond, James Bond”–, las habilidades con el tenis de mesa o que corra más y mejor que nadie. No, lo que sobresale es su destreza para estar presente en momentos relevantes de la Historia americana de la segunda mitad del siglo XX, como si fuera el Zelig camaleónico de Woody Allen.

En la película, que difiere en algunos aspectos de la novela, Gump enseña a bailar a un adolescente Elvis Presley; aparece al lado de John F. Kennedy en la Casa Blanca; está presente en el momento álgido de la campaña anti-segregacionista del gobernador de Alabama, George Wallace; es condecorado por el presidente Lyndon B. Johnson por su valentía en Vietnam; le vemos también en una multitudinaria marcha pacifista celebrada en Washington; coincide con John Lennon en un espacio televisivo y acaba siendo relevante en el escándalo Watergate que liquidó el gobierno de Richard Nixon.

Los efectos visuales y especiales que integran a Gump/Hanks en las imágenes históricas de archivo fueron merecedores de un Oscar. No sería el único. ‘Forrest Gump’ desbancó a ‘Pulp fiction’ en la lucha por el premio a la mejor película y logró también las estatuillas al mejor director (Robert Zemeckis), guion adaptado (Eric Roth), actor (Hanks) y montaje (Arthur Schmidt). El ala conservadora de Hollywood ganaba al ala progresista que sin duda apostaba por el filme de Tarantino, con más o menos las mismas nominaciones y que se quedó solo con el premio al mejor guion original.

Forrest Gump se convierte en testigo nada accidental de algunos hechos relevantes de la historia estadounidense de los 50 y 60, o cómo contar esa historia, repleta de violencia, desde la perspectiva de un personaje inocente, con un ligero retraso producto de la parálisis cerebral que no le impide comprender los acontecimientos mejor que nadie. Si hay crítica, queda un tanto supeditada a los logros visuales, y demasiado disimulada para ser consistente por mucho que los hechos estén ahí representados.

Es como si Gump representara un juego de fantasía, por lo que Vietnam o la corrupción del Watergate quedan minimizados más allá de que un buen amigo del protagonista, el teniente que encarna Gary Sinise, regrese de la guerra con las dos piernas amputadas. Cinco años antes, Oliver Stone había dirigido ‘Nacido el 4 de julio’, otra película sobre Vietnam que navega entre un mar de dudas y vaguedades, entre la crítica y el nacionalismo patriótico estadounidense.

¿A quién le va a interesar este tipo que siempre está sentado?

Hanks no las tenía todas consigo e hizo el filme por la convicción que le transmitió Zemeckis. El año pasado, en un encuentro entre ambos, el actor recordaba que al principio no le veía potencial a la historia: “¿A quién le va a interesar este tipo siempre sentado, con zapatos ridículos, un traje de cuco y una maleta llena de libros de ‘Jorge el curioso’ y cosas así?”, le dijo a Zemeckis, y este admitió que el filme era un gran riesgo, pero le transmitió al actor la fe en lo que estaban rodando.

Treina años después, el equipo-base de ‘Forrest Gump’ se ha reunido para una película que, sobre el papel, poca relación va a tener con aquella. Zemeckis, Hanks –quienes no han parado de trabajar juntos: ‘Náufrago’, ‘Polar Express’, ‘Finch’ y ‘Pinocho’–, Roth y Robin Wright –que encarnaba a Jenny, la novia eterna de Gump– se vuelven a encontrar en ‘Here’ (‘Aquí’).

Es la adaptación filmada en cámara fija de una magnífica novela gráfica de Richard McGuire sobre el paso del tiempo: muestra la vida de varias familias y generaciones en un espacioso e idéntico salón mediante la repetición de viñetas dispuestas con el mismo encuadre y espacio, en las que cambian los objetos y personajes.

El filme, producido por Miramax, tiene previsto su estreno en diciembre de 2024. Será el momento de saber cómo han evolucionado los máximos responsables de una tan curiosa como divergente cinta de éxito y de culto, porque ‘Forrest Gump’ es un taquillazo, un filme con millares de admiradores y no pocos detractores, un fenómeno como pocos en el Hollywood de los últimos coletazos del pasado siglo. “La vida es como una caja de bombones, nunca sabes el que te va a tocar”, como decía Hanks en la película.