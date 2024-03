Cinco anos de traballo dende o 2018 ata agora separan o momento no que o director vigués Alejandro Enríquez comezou a traballar no documental “Rapa” que dende mañá venres chega ás salas de cine galegas. A longametraxe de cine galego busca reflectir o mundo entre os cabalos salvaxes e os humanos mais co foco posto no que queda a escuras ou en sombra para milleiros de persoas que cada acoden á rapa das bestas de Sabucedo.

“Mostro unha parte da rapa que non se conta”, resume lacónico. “Para min, é a máis bonita: a irmandade da xente coa bestas e co monte. Forman un triángulo máxico. Decidín contar esa enerxía. Deime conta despois de empezar a ir por alí”, lembra o realizador.

A primeira vez que Enríquez foi rondaba os 40 anos. Era no 2011. Dese día, recorda que “fomos de inverno, cos rapaces pequenos e os amigos, á casa dun amigo de alí. Comezaron a falarme disto e volvemos. Lembro entrar no Teleclub, o bar, e ver un cartel de que ao día seguinte, domingo, moi cedo, había que facer algo da comunidade. Eu vendo o panorama que había no bar pensei que non iría ninguén. Fomos e decateime de que era o ben común enriba do individua. Pasaba moito nas aldeas, agora non tanto”.

Lembranzas diferentes sentiu na súa primera rapa: “Recordo a tolemia. Máis que o curro, o que me sorprendeu foi a reacción da xente por ter aloitado. Sorprendeume moito. Cada vez quedan menos cabalos. Na película, unha persoa sinala que cando era pequena había 900 cabezas e agora só 300, un tercio. Temos un problema serio. O número de bestas vai para baixo a toda velocidade”.

Reflexiona sobre as posibles causas: falta de pastos, o lobo, os cuatreiros e o temor aos eólicos. “Son os conflitos da comunidade”, engade.

Un mundo máxico

Respecto dos momentos da rodaxe que máis lle calaron destaca por riba de todos un, cando intentou rodar o parto dunha besta salvaxe. “Ao final, non o conseguín. Estiven cinco días no monte seguindo as bestas inda que o día definitivo non cheguei a gravar o parto porque era unha xornada de moita choiva e néboa. Eses días foron máxicos”, rememora.

Para este director vigués –que cofundou a produtora Mondotropo–, a maxia tamén a atopou na xente.

Tras tantos anos de traballo, asegura Alejandro Enríquez que posúe material para facer outro documental máis.

De momento, estrea “Rapa” nos cinemas esta fin de semana. En diferentes xornadas irá acompañando a longametraxe documental por Galicia.

Proxeccións con coloquio

En Vigo, estará este domingo nos cines Tamberlick na sesión das 19.30 horas para o visionado do filme pero tamén nun coloquio posterior cos espectadores.

En A Estrada, amosará o filme mañá sábado ás 11.00 horas nos Minicines Central, tamén cunha charla co público.

A première será hoxe nos Cantones Cines, en A Coruña, con apertura de portas e photocall ás 19.45 e proxección ás 20.15. En Ferrol, a cita é mañá venres nos Duplex Cinema ás 17.30; e en Cee, o mesmo día pero ás oito da tarde nos cines Xunqueira.