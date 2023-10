La cartelera de octubre invita a no salir de las salas de cine. Para empezar, es bastante insólito que se estrenen el mismo mes las nuevas películas de tres auténticos maestros: Hayao Miyazaki, Martin Scorsese y David Fincher. Pero, no sólo eso, también llegan a las salas, entre otras propuestas, el 'reboot' de 'El exorcista' (1973), el documental que sigue la gira más ambiciosa del músico C. Tangana y las nuevas películas de las directoras Arantxa Echevarría y Jaione Camborda.

1. 'El exorcista: Creyente', de David Gordon Green (6 de octubre) Experto en reinterpretar cimas del cine de terror, David Gordon Green se mete en un jardín tan grande como cuando decidió actualizar 'La noche de Halloween' (1978) de John Carpenter. Esta vez se atreve con la continuación (cincuenta años después y sin tener en cuenta las secuelas de la misma) de una de las películas más importantes y terroríficas de todos los tiempos: 'El exorcista' (1973) de William Friedkin. Entre sus atractivos, la presencia de Ellen Burstyn, una de las actrices principales del clásico de los 70. 2. 'Chinas', de Arantxa Echevarría (6 de octubre) Cineasta socialmente comprometida, Arantxa Echevarría, directora de 'Carmen y Lola' (2018) habla en su nueva película de inmigración y racismo. Para ello, en una propuesta llena de buenas intenciones, cuenta la historia de dos niñas chinas de 9 años, con entornos familiares y sociales completamente distintos, cuyas vidas se cruzan. Una de ellas es hija de inmigrantes, la otra es adoptada. 3. 'El castillo', de Martín Benchimol (6 de octubre) Un documental muy hermoso que no debería pasar desapercibido en un mes tan plagado de estrenos. Dirigido por el argentino Martín Benchimol, tiene por protagonistas a una antigua empleada doméstica que ha heredado una mansión en medio de las pampas argentinas y su hija adolescente. Con cierto aire de cuento, habla con tanta lucidez como ternura de la diferencia de clases y de las relaciones entre madres e hijas. 4. 'Orlando, mi biografía política', de Paul B. Preciado (11 de octubre) El filósofo y escritor Paul B. Preciado, autor de libros de la importancia de 'Manifiesto contrasexual' y T'esto yonqui', debuta en la dirección con este ensayo cinematográfico, aplaudido a su paso por distintos festivales. En el, Preciado emplea recursos de la ficción y del documental para armar su propia biografía política a partir de la lectura y la interpretación de 'Orlando', la novela de Virginia Woolf. 5. 'O Corno', de Jaione Camborda (11 de octubre) Programada en el festival de Toronto y en la sección oficial del de San Sebastián, el segundo largometraje de Jaione Camborda, primera directora española en ganar la Concha de Oro, es un drama rural con el tema de la maternidad en el centro. Ambientado en la Illa de Arousa, Galicia, en 1971, sigue los pasos de una mujer que trabaja mariscando (Janet Novás) y, por una serie de circunstancias, se ve obligada a emprender un viaje. 6. 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese (20 de octubre) Una de las películas más esperadas e importantes de 2023. Estrenada en el festival de Cannes y con muchos números para brillar en la temporada de premios, la nueva película del Martin Scorsese está inspirada en un libro y parte del asesinato de los miembros de una comunidad indígena en Oklahoma. El maestro vuelve a contar con su actor fetiche, Leonardo DiCaprio, en el rol protagonista. 7. 'Esta ambición desmedida', de Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González (26 de octubre) Documental sobre uno de los artistas más populares de los últimos años: el músico C. Tangana. Dirigido por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, sigue al protagonista durante cuatro años en la gira internacional de presentación de su disco 'El Madrileño'. La película va de lo público a lo íntimo para ofrecer un afilado retrato de los entresijos del show más ambicioso del artista. 8. 'El asesino (The Killer)', de David Fincher (27 de octubre) David Fincher regresa al thriller, el género en el que más alegrías nos ha dado, con una de las películas más esperadas del año: 'El asesino (The Killer)'. En ella, el director de 'Seven' (1995) y 'Zodiac' (2007) cuenta la historia de un asesino a sueldo cuya vida se complica tras un suceso inesperado. Con ecos de 'El silencio de un hombre' (1967) de Jean-Pierre Melville, cuenta con Michael Fassbender en la piel del protagonista. 9. 'El chico y la garza', de Hayao Miyazaki (27 de octubre) El japonés Hayao Miyazaki, maestro del cine de animación, regresa al cine con el que podría ser su último largometraje: 'El chico y la garza', una fantasía abrumadoramente bella que reúne los temas, los universos, las preocupaciones y, por supuesto, el particular estilo visual que ha desplegado a lo largo de su filmografía. El director de 'La princesa Mononoke' (1997) y 'El viaje de Chihiro' (2001) cuenta en esta ocasión la historia de un niño que encuentra una puerta a otra dimensión. 10. 'Trolls 3: Todos juntos' (27 de octubre) Ante la escasez de películas en los cines destinadas a los más pequeños, el estreno de la tercera entrega de 'Trolls', serie de películas de animación inaugurada hace ya siete años, es una muy buena noticia. Su fórmula, infalible, parecer ser la misma que en las anteriores entregas: personajes carismáticos y muy queridos por los niños, un universo lleno de colores imposibles y un buen puñado de canciones pegadizas.