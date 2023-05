Las negociaciones entre guionistas de Hollywood y los grandes estudios de cine y televisión continuaron ayer para tratar de evitar una huelga que interrumpiría la producción televisiva en una industria que se enfrenta a cambios sísmicos. El Sindicato de Escritores de Estados Unidos (‘Writers Guild of America’) podría llamar a un paro laboral si no se llega a un acuerdo con compañías como Walt Disney Co y Netflix Inc. Una huelga que sería la primera de la WGA en 15 años.

Los guionistas afirman que han visto mermada su capacidad financiera debido, en parte, a temporadas más cortas y a pagos residuales (los derechos por reemisión) más pequeños. Buscan aumentos salariales y cambios en las prácticas de la industria que, según dicen, les obligan a trabajar más por menos dinero. La mitad de los escritores de series de televisión trabajan con salarios mínimos, en comparación con el tercio que lo hacía en la temporada 2013-14, según las estadísticas de Guild. El salario medio de los guionistas en el nivel más alto de escritores/productores ha caído un cuatro por ciento en la última década. “Viendo cómo van las cosas ahora, todo indica que dejará de haber una clase media en Hollywood”, dijo Caroline Renard, representante del gremio y escritora que ha trabajado en ‘Secrets of Sulphur Springs’, de Disney Channel, y en otros programas. Los peligros de la IA La inteligencia artificial es otro tema en la mesa de negociación. La WGA quiere evitar que los estudios la utilicen para generar nuevos guiones a partir del trabajo anterior de los escritores. Los escritores también quieren asegurarse de que no se les pida que reescriban borradores de guiones creados por inteligencia artificial. Las negociaciones tienen lugar en un contexto económico difícil para la industria, que está bajo la presión de Wall Street para que sus servicios de transmisión de dinero sean rentables, después de invertir miles de millones de dólares en contenido para atraer suscriptores.