La actriz francesa Juliette Binoche, Goya Internacional 2023, ha homenajeado al director Carlos Saura durante la gala de la 37 edición de los Premios Goya, que se celebra en el Auditorio Andalucía de Sevilla, cantando 'Por qué te vas', canción incluida en la banda sonora de 'Cría cuervos', y de la que ha dicho que le "conmueve" porque ha estado con ella "durante toda su infancia".

La intérprete, que ha recibido el Goya Internacional tras Cate Blanchett y a quien le ha entregado el galardón la directora Isabel Coixet --que ha dicho de ella que "es la mujer en la que están todas las mujeres"-- ha expresado su alegría por estar en estos premios, ha dado las gracias a la Academia de cine, y ha felicitado al cine español.

Ha apuntado que este Goya "no es de Juliette, es para el ardiente deseo que me invade, para el fuego que me habita pero que no me pertenece", porque "solo soy un instrumento de ese ardiente deseo, que se sumerge en el abismo con el miedo en el vientre". "No puedo quedarme contenta, tengo que dar esperanza", ha añadido. "No es suficiente ser una actriz, hay que dar felicidad, no basta con ser honesta delante de la cámara, sino que hay que transmitir a la gente ese deseo de ser honesta", ha destacado Binoche, que ha recordado que hace cuarenta año que trabaja como actriz, y hay muchas personas a las que se lo quiere agradecer.

"La alquimia de los cuerpos cuando rodamos es tan fuerte que siempre me dan ganas de seguir trabajando a pesar de los años", ha subrayado Juliette Binoche durante su discurso.