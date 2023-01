Jaafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson que protagonizará el 'biopic' del rey del pop

La famosa portada del magazín de 'The New York Times' con las cunitas de una 'nursery' repleta de 'nepo babies' hollywoodienses -con Maya Hawke, Zoë Kravitz, Maude Apatow, Lily-Rose Depp, Dakota Johnson o Jack Quaid, entre otros- podría ampliarse con un nuevo 'hijo de' y super 'sobrino de' artista famoso: Jaafar Jackson. El segundo de los nueve hijos de Jeremiah Jackson -nacido de su segundo matrimonio, con la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza- ha heredado la vena artística de toda la saga, y, como su padre, que también fue miembro de 'The Jackson 5', antes de lanzar su carrera en solitario y hasta cantar, a mediados de los 80, un tema en español ('Confesiones'), él también ha hecho sus pinitos en la música antes de su elección como protagonista del 'biopic' 'Michael', que dirigirá Antoine Fuqua, y en el que dará vida a su famoso tío.

Guiado por los consejos del considerado 'hermano más famoso' del rey del pop, Jaafar Jackson (Los Ángeles, California; 25 de julio de 1996) lleva tiempo curtiéndose como cantante. Ha estado cantando y bailando desde los 12 años, haciendo versiones de artistas como Sam Cooke a Marvin Gaye. Para su álbum debut, Jaafar trabajó con el productor Hardy Indiigo (en el 'post' de Instagram bajo estas líneas). View this post on Instagram A post shared by I N D I I G O (@hardyindiigo) El primer sencillo, 'Got me singing', llegó el 28 de junio de 2019, y tuvo una gran acogida en las plataformas digitales. El timbre de voz de Jaafar recuerda poderosamente a la de su tío, además en el clip demuestra sus dotes para el baile en lo alto de una azotea. Pinitos en la pantalla Jaafar no es ajeno a la pantalla, ya que ha participado en varios proyectos familiares, incluido la familia a lo largo de los años, incluido el 'reality' 'The Jacksons: Next Generation' (2015) y el vídeo musical de su también tío Tito Jackson 'Love One Another' (2021). Tras el anuncio de su primer papel como protagonista, la estrella en ciernes ha subido una foto a su cuenta de Instagram en la que, de espaldas y en una imagen en blanco y negro, parece la viva imagen de Michael Jackson bailando el famoso baile 'moonwalker' frente al espejo: sombrero de ala ancha, camisa desabotonada, camiseta blanca, pantalón pitillo, calcetines claros y mocasines negros. "Me siento honrado de darle vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fans de todo el mundo, os veré pronto", ha escrito el joven. View this post on Instagram A post shared by Jaafar Jackson (@jaafarjackson) En un comunicado lanzado este lunes por el estudio cinematográfico Lionsgate, el coproductor de la cinta biográfica, Graham King, que también desarrolló la misma función en el filme 'Bohemian Rhapsody', sobre la estrella Freddie Mercury de la banda Queen, ha explicado lo siguiente: "Conocí a Jaafar hace más de dos años y me quedé impresionado por la forma en que representa el espíritu y la personalidad de Michael". "Es maravilloso verle continuar el legado Jackson de artistas e intérpretes", ha observado Katherine Jackson, madre de Michael Jackson, en la misma nota. El cineasta Antoine Faqua ('The Equalizer 2'), quien recientemente ejerció como productor de la cinta 'Bullet Train', dirigirá el 'biopic', que se espera que comience a rodarse este 2023, el mismo año en el que la película biográfica sobre Elvis -dirigida por Baz Luhrmann- ha cosechado ocho nominaciones para los Oscar, incluidas las de mejor película y mejor actor por el papel del estadounidense Austin Butler haciendo del rey del rock. El estreno de la cinta estaría previsto para 2024. Gran emulador Faqua coincidió con la visión de King y añadió que Jaafar tiene una "habilidad natural" para emular a Michael y una "química enorme delante de la cámara". 'Michael' profundizará en el legado de la superestrella fallecida en 2009, a los 50 años, por un paro cardiaco debido a una "intoxicación aguda de propofol", según el último informe de su autopsia. Con 13 premios Grammy en su haber y más de 750 millones de discos vendidos en vida, el artífice de 'Thriller' sigue siendo una de las máximas figuras de la música pop de toda la historia. Esquivando la polémica John Logan, guionista tres veces nominado al Oscar, y responsable de películas como 'Skyfall', 'Gladiador', 'La invención de Hugo' o 'Un domingo cualquiera', se ocupará de escribir la película. Vale la pena recordar que su título más importante hasta la fecha es, casualmente, otro 'biopic', es 'El aviador', dirigido por Martin Scorsese y basado en la vida del empresario y pionero de la aviación, Howard Hughes. Y junto a King, el filme que retratará el legado de Michael Jackson, será coproducido por John Branca y John McClain, miembros ambos de Michael Jackson Estate, la firma legal que se ocupa de controlar los ingresos y el correcto manejo de todas las propiedades intelectuales referidas al fallecido rey del pop. Por lo que parece claro que el 'biopic' tendrá carácter oficial, contará con la aprobación de los familiares del artista, y por tanto, seguramente esquivará toda la polémica por las múltiples denuncias de abusos sexuales a menores que se presentaron contra Jackson durante su carrera y tras su muerte. En 2005 Michael fue hallado no culpable de abusar sexualmente de un menor de 13 años. Un delito por el que fue investigado más de 10 años antes, en 1993, en un caso que se resolvió con un actor fuera de los tribunales. Otras presuntas víctimas contaron sus versiones en la docuserie 'Leaving Neverland' (2019).