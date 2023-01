Los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting emitieron una demanda en contra de los estudios de cine Paramount, acusándolos de explotación sexual infantil por una escena de desnudo en el filme “Romeo and Juliet” de 1968, cuando ambos eran adolescentes. La revista “Variety” anunció que los protagonistas de la película dirigida por Franco Zeffirelli presentaron la demanda ante el Tribunal Superior de Santa Mónica..

Alegan que el director del filme prometió a los actores que la película no contaría con desnudos y que en su lugar usarían ropa interior color piel en la escena de cama requerida para la narrativa. Según los demandantes, días antes del rodaje Zeffirelli les suplicó a Hussey, de 15 años, y a Whiting, de 16, que actuaran desnudos con maquillaje corporal pues de no hacerlo la película fracasaría, y se comprometió a no fotografiar ni publicar ningún desnudo, faltando así a su promesa.

Los dos actores reclaman daños y perjuicios por valor de más de 500 millones de dólares, y denuncian que desde el estreno ambos se vieron afectados emocionalmente y limitados en sus ofertas laborales. “Las imágenes de menores desnudos son ilegales y no deberían exhibirse”, dijo el abogado de los actores, Solomon Gresen, a “Variety”.