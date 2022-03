Daniel Guzmán vuelve a las salas españolas con 'Canallas', siete años después de 'A cambio de nada', con su amigo Joaquín González como protagonista de una historia de pícaros, que se enfrenta en la cartelera de este fin de semana a un brillante Leonardo Sbaraglia en 'Ámame' y al oscuro 'Morbius' que interpreta Jared Leto.

Sbaraglia da un recital de interpretación en 'Ámame'

Bajo la dirección del argentino Leonardo Brzezicki, Leonardo Sbaraglia compone en 'Ámame' uno de los papeles más intensos y arriesgados de su vida, el de Santiago, un hombre quebrado emocionalmente que trata de sobrevivir con una sonrisa siempre a tiempo, que le ha dado la Biznaga de Plata del Festival de Málaga como mejor actor de 2022.

Su reciente ruptura con el que parecía ser el hombre de su vida coincide con un momento en el que su hija Laila (espectacular también Miranda de la Serna), a la que adora, necesita abandonar el nido y recuperar cierta relación con su madre (Eva Llorach), que vive en Brasil con su nueva pareja.

Un oscuro Jared Leto en 'Morbius'

'Morbius', primera incursión en el universo Marvel para el camaleónico Jared Leto, es la historia de un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre y, al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno, se infecta sin querer con una forma de vampirismo.

Dirigida por Daniel Espinosa, con guion de Matt Sazama y Burk Sharpless, desarrolla el cómic de Gil Kane y Roy Thomas sobre uno de los enemigos de Superman.

'Canallas', nueva comedia con lenguaje de Barrio

Segundo largometraje del actor y director Daniel Guzmán siete años después de 'A cambio de nada', de nuevo localizado en un barrio de Madrid, esta vez para contar la vida ficcionada de tres amigos, tres "canallas" que sobreviven a base de mentiras, con Luis Tosar, el propio Guzmán y su amigo de la infancia Joaquín González convertido en personaje.

Con ellos, la familia de González al completo, su madre, Esther, su hermano Chema, y su hija Brenda, que componen un retrato costumbrista y desternillante al ritmo imparable que marca el director, haciéndoles vivir una aventura desesperada para solucionar un grave problema económico en el que se mete Joaquín a causa de las fantasías en las que vive sumergido.

'Sonic 2. La película', el erizo vuelve al ataque

Los cineastas responsables de éxitos como 'The Fast and the Furious' y 'Deadpool' presentan esta cinta de acción y aventuras sobre el mítico erizo azul del clásico videojuego de SEGA, que vuelve al ataque para demostrar que tiene madera de auténtico héroe, en una cinta de entretenimiento frenético.

'Mass', buscar el modo de convivir con el dolor

El estadounidense Franz Krank escribe y dirige 'Mass', un drama que sigue a dos matrimonios que compartirán una larga discusión sobre aquello que le ha unido de por vida; Jay (Jason Isaacs), y Gail (Martha Plimpton) son los padres de una víctima de un atentado en una escuela, y Richard (Reed Birney) y Linda (Ann Dowd), los padres del culpable.

Juntos se disponen a hablar en un intento por tratar de seguir adelante con sus vidas.

'Para Chiara', la sorpresa y el trauma de ser parte de la mafia

El estadounidense Jonas Carpignano vuelve a rodar en la tierra de sus padres, Italia, esta vez para contar la historia de Chiara Guerrasio, una joven que descubre después de que su padre desaparezca tras la fiesta que celebraba la mayoría de edad, a qué tipo de familia pertenece.

Porque los Guerrasio son parte de la 'Ndrangheta', la mafia más peligrosa de Calabria y una de las más importantes de toda Italia.

Doble ración de coumental: 'The Beatles y La India' y 'Get Back'

'The Beatles y la India', dirigido por el periodista Ajoy Bose y el investigador cultural Peter Compton, es un documental basado en el propio libro de Bose 'Across the Universe: The Beatles in India', una crónica histórica del romance entre la legendaria banda británica y la India que comenzó hace más de medio siglo.

Y 'Get Back', con guion y dirección de Richard Lester reúne numerosas actuaciones musicales de la banda durante una gira mundial de Paul McCartney, que incluye actuaciones de su mujer, Linda McCartney (1941-1998), material de archivo, fotografías y entrevistas.

'Supergusano', cine de animación

Jac Hamman y Sarah Scrimgeour dirigen esta cinta de animación destinada a toda la familia, un mediometraje en el que su protagonista, Supergusano, un bicho súper largo y súper fuerte con habilidades sorprendentes ayudará a arañas y sapos a salir de las peores de las situaciones. Pero ¿quién lo rescatará cuando sea capturado por el malvado lagarto?.

Terror en 'Atrapados en la oscuridad'

Desde Nueva Zelanda llega este thriller de terror, escrito y dirigido por James Ashcroft ('Capyope Bay', 2016) en el que una familia que viaja por una solitaria carretera se ve asaltada por unos vagabundos que salen de la nada cuando paran a tomar un refrigerio fuera del coche.

En un inesperado acto de violencia secuestran a la familia, lo que desata una serie de acontecimientos de los que no existe escapatoria.