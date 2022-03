O galego Eloy Domínguez Serén levouse a pasada noite a Biznaga de Plata do Festival de Málaga á mellor curtametraxe por 'Rompente'. Acostumado ao documental, o cineasta pontevedrés debutaba na ficción con este filme, producido por Zeitun Films.

'Rompente' conta a historia dunha parella adolescente que comeza unha complicada etapa: afrontar o coidado do seu fillo recén nacido. Ambientada nun pequeno pobo costeiro e cos escenarios do Barbanza de fondo, Santi, encarnado por Sergio Baleirón, dedica o seu día a traballar nas bateas, e de noite é percebeiro furtivo. A súa moza Lucía, interpretada por Soraya Luaces, vese obrigada entón a coidar soa do bebé. A grande responsabilidade e a ausencia provocan que o xoven procure refuxio e redención no mar.

O filme, de 26 minutos, foi grabado en novembro do 2020 e o seu mérito é dobre porque ninguén do reparto tiña experiencia previa no mundo da interpretación, Sergio é bateeiro en Rianxo de feito: "Pasei a falar moito tempo con percebeiros e percebeiras do Barbanza e da Costa da Morte”, contou nunha entrevista para FARO. Todos os actores son xente da rúa, sobre todo da zona de Cabo de Cruz. “Foi un traballo de seis meses a percorrer todos os portos que eu coñecía dende a Illa de Arousa ata Malpica falando con mariñeiros; e a procurar nos institutos do Barbanza e Costa da Morte á rapaza que daría vida a Lucía -Soraya é de Portosín-”, contou.

A 25.ª edición do Festival de Cine de Málaga, que remataá mañá tras unha semana dende o seu inicio, está chea de acento galego con nove produccións. O seu estreno foi servido pola película 'Código emperador', de Vaca Films, coa dirección de Jorge Coira e con Luis Tosar como protagonista. Ademais, de 'Rompente', os outros sete filmes con orixe en Galicia que completan o cartel son os seguintes: 'Rapa', 'Welcome to ma maison', 'Cando toco un animal', 'Onde máis doe', 'Memoria', 'Sycorax' y 'El sembrador de estrellas'.

Domínguez Serén explicaba no decano o porqué da súa obra premiada na cidade andaluza: "A raíz de ‘Hamada’, o produtor Felipe Lage propúxome traballar xuntos e falando de posibles historias atopamos cuestións biográficas que nos interesaban e que estaban relacionadas cos meus propios pais”.

Non é a primeira vez que o cineasta pontevedrés, de Simes, licenciado na Universitat Autònoma de Barcelona, recebe un premio ao seu esforzo. A mesma 'Hamada', 'No cow on the ice' ou 'Os corpos', todos eles documentais, tamén levan a estela do éxito.

Por outro lado, o filme 'Cinco lobitos', a estrea de Alauda Ruiz de Azúa, foi a gran gañadora do festival con catro premios: Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, Mejor Guion, Mejores Interpretaciones Femeninas Principales (Ex aequo para Laia Costa y Susi Sánchez) e o Premio del Público.