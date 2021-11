Leonardo DiCaprio, el ganador del Oscar al mejor actor por 'El Renacido', dará vida a Jim Jones, líder de una secta en los 70 y responsable del suicido colectivo de 918 personas, siendo 304 de ellos niños.

Según informa Deadline ha confirmado que el intérprete de 'Érase una vez... en Hollywood' protagonizará el filme, escrito por Scott Rosenberg ('Con Air'), en el que se narrará el origen de este infame culto llamado Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo en Indianápolis en 1955 y cómo poco a poco fue volviéndose más y más oscuro hasta su terrible desenlace en 1978.

La historia de Jones ha sido adaptada a la pantalla en varias ocasiones. La primera de ellas llegó solo un año después del fatídico suceso con el título 'Guayana, el crimen del siglo' y Stuart Whitman de protagonista. En 1980 se estrenaría en televisión además 'La tragedia de Guyana' con Powers Boothe como el líder de la secta. Más allá de esto, el reverendo maldito ha aparecido en varias películas de terror como 'The Sacrament' (2013), 'El Velo' (2016) o 'The Jonestown Haunting' (2020), llegando incluso a ser interpretado por Evan Peters en el séptimo episodio de la novena temporada de 'American Horror Story'.

Además, Di Caprio será, junto a Jennifer Davisson, el productor de la cinta para Metro Goldwyn Mayer a través de su compañía, Appian Way. El filme tendrá también a Jim Jones (Venom) como productor ejecutivo.

Este será el tercer personaje real que el intérprete de 'El lobo de Wall Street' encarnará en los próximos años. Entre sus proyectos futuros se encuentra 'Roosevelt', en la que dará vida al presidente de los Estados Unidos, y 'The Devil in the White City', donde se pondrá en la piel de Dr. H.H. Holmes, uno de los primeros asesinos en serie de los que se tiene constancia. Antes se estrenará su próxima película 'No mires arriba', una comedia apocaliptica en la que comparte protagonismo con Jennifer Lawrence y Meryl Streep y que llegará a Netflix el próximo 24 de diciembre.