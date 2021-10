La islandesa 'Lamb', debut del director Valdimar Jóhansson, ha sido distinguida como mejor película en el festival de Sitges. El jurado formado por Ali Abassi (director de 'Border'), Alaska, Luna (directora de 'Yo, puta'), Joaquín Reyes y Antonio Trashorras (director de 'El callejón') ha querido también premiar a su protagonista femenina, Noomi Rapace, ex aequo con la Susanne Jensen de 'Luzifer'. Jóhannsson ha recibido, además, el Citizen Kane al director revelación que otorga el jurado de la crítica.

Según explicó Trashorras, "'Lamb' es esa película que nos ha gustado a todos. Como podéis imaginar, con cinco personas, la película favorita de cada uno lo tenía difícil para ganar. La decisión nos tiene a todos extremadamente contentos. Nos ha parecido una película sorprendente, que cuenta una historia alegórica de manera inesperada. Mientras la veíamos, todos nos quedamos sorprendidos dos o tres veces". A lo que Reyes añadió, con su habitual acento manchego: "Los animales actúan muy bien. Es un elemento inquietante. Hay ovejas que transmiten más que muchos actores". Abbasi hizo un apunte importante: "Tampoco hay muchas películas que tuvieran la precisión de 'Lamb' en su narrativa".

Otra película doblemente recompensada por el jurado de sección oficial ha sido 'Nitram': el australiano Justin Kurzel ('Macbeth' de 2015) se ha llevado el premio a mejor dirección, y Caleb Landry Jones, el de mejor interpretación masculina, ex aequo con el Franz Rogowski de 'Luzifer'.

Otras películas reconocidas por el Jurat Oficial Fantàstic han sido 'Silent night' (mejor guion), 'Limbo' (mejor fotografía), 'Mona Lisa and the Blood Moon' (mejor música; también mejor película de la sección oficial a competición según el jurado Carnet Jove) y 'Mad god' (mejores efectos especiales). Además, ha querido hacer dos menciones especiales: a dos óperas primas, 'The blazing world', de Carlson Young, y 'The execution', de Lado Kvataniya, y la confirmación del talento de Eskil Vogt como director, 'The innocents'. "Estuvo a punto de salir en guion, película, dirección… La mención es por todo", ha dicho Alaska. "Hubo mucho debate porque nos gustaba mucho en general". El premio especial del jurado ha recaído en 'After blue', de Bertrand Mandico. "Nos parece la película más especial de todo el festival", dijo Alaska. "Me gustaría enviarla a Netflix y ver en qué categoría la colocaría su algoritmo", bromeó Abbasi.

Nivel alto

"El nivel ha sido alto y se ha visto la hora de deliberar: nos lo ha puesto difícil", comentó Luna. "Por eso dos ex aequos, las dos menciones especiales y el premio especial. Toda esa apertura de premios nos ha ayudado a cubrir ese talento que queríamos reconocer. Y aún se nos ha quedado alguna espinita, alguna otra película que nos hubiera gustado premiar" [una de ellas, 'Belle', según apuntó después Alaska]". Abbasi, sin embargo, se lamentó por la falta de películas sobre nuestro tiempo: "Es bueno que no todo el mundo esté interesado en lo mismo, pero llama la atención que a nadie le interesen estos días. Me gustaría que apareciese un nuevo lenguaje de terror que reflejara nuestro tiempo, no el pasado".

También han resultado premiados filmes como 'Inferno rosso: Joe D'Amato sulla via dell'eccesso' (mejor película de Sitges Documenta), 'A nuvem rosa' (mejor película Blood Window) y 'Cryptozoo' (mejor largo de Anima't).

A nivel de entradas, el festival lleva subido un 76% respecto al año pasado. "El cariño con el que ha vuelto el público al festival es extraordinaria y se refleja a nivel de entradas. Ha habido 'overbooking' de solicitudes para películas como 'Veneciafrenia' y 'Última noche en el Soho'. El balance es realmente positivo", informó Mònica Garcia i Massagué, directora general de la Fundación del festival. "Pero queremos mirar al futuro", apuntó Sala. "No vamos a volver lo que son tiempos pasados, que debemos que superar, porque el panorama obligaba a mirar hacia delante, evolucionar y transformarse. Crear y construir nuevos caminos, nuevos mapas, nuevas estructuras que nos permitan seguir adelante con la industria del cine".