Paramount ha lanzado el tráiler de 'Scream 5', nueva entrega de la icónica saga de terror. La cinta, protagonizada por Neve Campbell en el rol de Sidney Prescott, llegará a los cines el 14 de enero de 2022.

"25 años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo", reza la sinopsis del largometraje.

En el clip se puede ver una escena inspirada en las anteriores entregas en la que una joven recibe una llamada de un número desconocido. "¿Quieres jugar a un juego, Tara?", se escucha.

"Se está repitiendo. Tres ataques llevamos. ¿Tienes pistola?", pregunta Dewey Riley (David Arquette) a Sidney. "Soy Sidney Prescott, claro que tengo", contesta ella, que descubrirá que los nuevos ataques están relacionados con los asesinos originales. "No sé qué relación tendrá con nuestro pasado, pero nos ha traído otra vez hasta aquí y no pararé hasta verlo muerto", advierte la protagonista.

Junto a los mencionados actores se han unido a la franquicia Jack Quaid, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Marley Shelton, Kyle Gallner y Dylan Minnette, entre otros. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett han dirigido el filme a partir de un guion de Guy Busick, James Vanderbilt y Kevin Williamson. Además del tráiler, Paramount ha lanzado el póster de la producción.

Tal como reveló anteriormente Tyler Gillet a Entertainment Weekly, el guion se escribió antes de que cualquiera de los veteranos de la franquicia aceptaran retomar sus roles. "Fue una situación de tremenda ansiedad. No eran papeles desechables; eran muy, muy importantes y el motor del guion. No podíamos imaginar la película sin ninguno de ellos, por lo que no tenerlo perfectamente encerrado desde el principio dio mucho miedo", confesó.

La saga de terror comenzó en 1996 con 'Scream. Vigila quién llama de Wes Craven'. Después se estrenaron 'Scream 2' (1997), 'Scream 3' (2000) y 'Scream 4' (2011), también dirigidas por Craven. Según Box Office Mojo, la franquicia ha recaudado en total 331,5 millones de dólares a nivel mundial.