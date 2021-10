Sitges 2021: Noomi Rapace, más allá de Salander

Noomi Rapace siempre será recordada como la primera Lisbeth Salander de la pantalla, pero ella no parece tener ganas de recordar 'Millennium'. Cuando le pregunto si estaría dispuesta a volver a ser hacker con chaqueta motera y sudadera negra, su locuacidad se reduce a la mitad: "No, no lo haría", afirma en entrevista individual con 'El Periódico', diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio. "Ya he acabado con eso".

Su reticencia a extenderse sobre Salander tiene sentido. Esta excelente actriz sueca debería ser recordada también por muchos otros roles, como la científica Elizabeth Shaw de 'Prometheus', infravalorada entrega de la saga 'Alien' en la que Rapace protagonizaba una escena de cesárea que era como 'Titane' antes de 'Titane'. "Es la peor pesadilla de una mujer", explica.

"Saber que hay algo creciendo en tu interior, pero no un ser humano. Recuerdo haber tenido pesadillas en las semanas anteriores al rodaje de la escena. Yo también admiro esa película: me parece un gran retorno al espíritu inicial de la saga y del personaje de Sigourney Weaver". Por otro lado, Rapace puede vanagloriarse de haber sido mujer De Palma en 'Passion'. O de haber luchado como pocas y pocos por la buena salud y credibilidad dramática del 'thriller' reciente: hablamos demasiado poco de 'La entrega'.

En las más de tres décadas que lleva actuando, Rapace se ha prodigado sobre todo en 'thriller' y drama, casi siempre aportando más severidad e intensidad que ligereza. Esto no cambia con el terror folk de 'Lamb', pero sí con la otra película que la trae este año a Sitges, la comedia negra 'El viaje', que ha podido verse en Sitges antes de su estreno en Netflix el viernes, día 15.

Es el nuevo delirio de Tommy Wirkola, quien ya visitó el festival con la primera y segunda entregas de 'Zombis nazis'. Lo de este hombre es el cine de festival, o mejor dicho, el cine-festival: sabe que buena parte del público del Fantastic Fest tejano, el Fantasia canadiense o Sitges viene en busca de emociones fuertes, risas grotescas y/o giros sorprendentes.

"Todavía no he visto la película con público, pero, según parece, el público enloqueció en el Fantastic Fest", explica Rapace. "Creo que mucha gente se ha identificado con la batalla conyugal que vemos en pantalla. Después de tanto tiempo confinados, llegamos a acumular muchas emociones reprimidas contra nuestras parejas (ríe maliciosamente)".

La guerra de Lars y Lisa

En esta especie de 'Sr. y Sra. Smith' campestre, Noomi Rapace y Aksel Hennie son un matrimonio que marcha a desconectar durante un fin de semana en una casa de campo. Están cansados de la vida: Lisa no consigue papeles serios como actriz; Lars se limita a dirigir culebrones de poca monta en lugar de cumplir sus sueños de autor. Pero, sobre todo, están cansados de verse las caras. Y cada uno a espaldas del otro, han decidido resolver esta situación del modo más expeditivo.

Rapace asegura que no habló con Wirkola de ninguna película previa: ni de 'Sr. y Sra. Smith' ni de 'Secretos de un matrimonio'. "Simplemente, nos gustan las mismas películas y eso acaba filtrándose en todo lo que hacemos juntos"; antes estuvo 'Siete hermanas', en la que Rapace era todas esas hermanas. "Wirkola es un poco Tarantino, un Tarantino noruego. Por la comodidad con que se mueve en el paisaje de la violencia".

Pronto veremos a la actriz en la serie 'Django', nueva reelaboración del spaghetti western de 1966 que inspiró, justamente, 'Django desencadenado'. A cargo de dos guionistas italianos, Leonardo Fasoli y Maddalena Ravagli, conocidos por su trabajo en 'Gomorra: La serie'. "Es uno de los mejores personajes de mi vida", dice Rapace sobre Elizabeth, enemiga de John Ellis, fundador de la ciudad Nueva Babilonia.

De padre pacense cantaor

Aunque suele esquivar la bala de la pregunta íntima, Rapace nos habla cerca del final sobre su sangre gitana: es hija de actriz sueca (Nina Norén) y, curiosamente, cantaor pacense (Rogelio Durán). "Investigué sobre los gitanos para 'Sherlock Holmes: Juego de sombras' y también 'Los secretos que ocultamos', en las que pude explorar esa parte de mí. Siento un gran respeto por el pueblo gitano. Me habría gustado conocer mejor a mi padre y tener más contacto directo con toda esa tradición".