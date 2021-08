A pesar de que en estos momentos está proliferando el odio hacia el colectivo LGTBI entre grupos de población bastante concretos, en general, como sociedad, hemos hecho en los últimos años grandes avances a nivel de inclusividad. Ya no vale quedarse mirando de forma indiscreta como una pareja se besa porque las dos partes son del mismo género, tampoco vale criticar que una persona tenga las mismas probabilidades de enamorarse de una chica que de un chico o permitir que alguien que no es del colectivo LGTBI se refiera a otra persona como “bollera” o “maricón” con una conotación negativa.

Al actor Matt Damon le ha ocurrido algo parecido a esto último. Como ha reconocido recientemente en una entrevista con The Sunday Times, una de sus hijas le recordó hace unos meses que mejor no utilizar la palabra faggot (maricón en español), como hizo en una comida familiar. Una reacción que no es de extrañar para nada si recordamos que una persona con privilegios y súper alejada de la realidad LGTBI como Damon, seguramente utilizó la palabra para referirse a un estereotipo de hombre que, desde su punto de vista, puede ser ‘débil’, ‘afeminado’ o ‘sensible’.

Quizá Matt Damon está actuando como racista y homófobo para que pensemos que el infiel de Ben Affleck no es tan malo después de todo #Amigos — 💚Maldad pura💚 (@melbistofeles) 29 de septiembre de 2015

Las declaraciones del actor a The Sunday Times dejan a entrever que hasta que su hija no le dio un toque de atención no había hecho demasiado esfuerzo para percatarse de qué estaba permitido decir hace décadas y que está socialmente castigado ahora. “La palabra que mi hija dice que es un ‘insulto para un homosexual’ se usaba comúnmente cuando yo era un niño, con un significado diferente (...) Hice una broma, hace meses, y recibí un castigo de mi hija” , dijo al mismo Damon al hablar del momento en el que borró para siempre el término ‘maricón’ de su vocabulario. “Fue a su habitación y escribió una carta muy larga y hermosa sobre lo peligroso de esa palabra. Le contesté: ‘¡Retiro el insulto!’. Lo he entendido”, añadió.

Es probable que, con estas declaraciones, el actor pretendiera mostrarse como una persona inclusiva que entiende el respeto que merece el colectivo LGTBI. Pero la percepción de la comunidad está lejos de entenderlo de este modo. Un ejemplo es el tuit publicado en Twitter por el cómico Travon Free: “Así que Matt Damon se dio cuenta ‘hace meses’, a través de una niña, que se supone que no debe decir la palabra f * ggot”. Vaya, que después de que gran parte de la sociedad lleve años volcada contra la LGTBIfobia, es algo fuerte que Damon entendiera hace unos meses la importancia de no decir maricón en según qué contexto.

Para entender mejor la imagen que la comunidad LGTBI estadounidense tiene del actor, es importante remontarnos a otras ocasiones en las que ha cabreado al colectivo. Por ejemplo, en 2015 dijo que prefería que los actores y actrices homosexuales se quedaran en el armario, como si hubiese algo malo que esconder. Ante ese hecho, se defendió posteriormente en una entrevista con la actriz y presentadora Ellen DeGeneres, alegando que sus palabras habían sido malinterpretadas, que en realidad había dicho “que los actores son más efectivos cuando son un misterio”. Sí, eso colaría si previamente hubiese dicho lo mismo sobre los actores y actrices heterosexuales, pero en fin. Esperemos que, al menos, esta nueva lección de su hija sirva de verdad y la palabra maricón no vuelva a salir de la boca de Damon.