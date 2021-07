OPORTUNIDAD Suscríbete todo el año al contenido digital de FARO por MENOS DE TRES EUROS al mes

José Sacristán, Premio Nacional de Cinematografía 2021 "En el Año Berlanga, reconocemos a uno de los actores más grandes de nuestra historia. Le he telefoneado y, cómo no, le he pillado rodando, al pie del cañón", dice Uribes