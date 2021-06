Matrix Resurrections, cuarta entrega de la saga de ciencia ficción, ha sumado un nuevo nombre a su reparto. Christina Ricci participará en la cinta, dirigida por Lana Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves en el rol de Neo.

Según Collider, por el momento se desconoce qué personaje interpretará la actriz, que se une a otros intérpretes como Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agente Johnson) y Lambert Wilson (Merovingio). En la cuarta entrega también debutarán en la franquicia Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra y Jonathan Groff. Matrix 4 supondrá el reencuentro entre Ricci y Wachowski, que ya dirigió a la intérprete en 2008 en Speed Racer.

Christina Ricci saltó a la fama gracias a títulos como La familia Addams, Casper o Amigas para siempre. Recientemente apareció en las películas Faraway Eyes y Percy, así como en las series 50 States of Fright y Cinema Toast. Además de Matrix 4, la artista participará próximamente en Yellowjackets, Monstrous y Can't Stop the Dawn.

Por el momento no se conocen detalles de la trama, aunque la actriz Jessica Henwick ha dado algunos datos técnicos sobre el filme. "Lana está haciendo cosas realmente interesantes a nivel técnico de la misma manera que creó un estilo en aquel entonces. Creo que volverá a cambiar la industria con esta película. Hay algunos equipos de cámara que nunca había visto antes y que estamos usando. Eso es probablemente todo lo que puedo decir al respecto", contó a ComicBook.com.

Matrix Resurrections, que cuenta con un guion escrito por Aleksandar Hemon, David Mitchell y Lana Wachowski, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2021.