Chloé Zhao, la cineasta detrás de "Nomadland", triunfó este sábado en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, en inglés) y afianzó de esta manera su carrera hacia el Oscars.

Zhao se llevó el galardón a la mejor dirección de una película y se convirtió en la segunda mujer en la historia que alcanza el reconocimiento más importante de los DGA.

La primera en hacerlo fue Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker" (2008).

Los galardones del Sindicato de Directores suelen ser un buen termómetro dentro de la temporada de premios para calibrar lo que pueda suceder en los Oscars, que se entregarán el próximo 25 de abril tras retrasarse dos meses por culpa del coronavirus.

En los últimos diez años, todos los que obtuvieron el galardón a la mejor dirección en los premios DGA repitieron a continuación en la misma categoría de los Oscars salvo en dos ocasiones (2013 y 2020).

Zhao se impuso a Lee Isaac Chung ("Minari"), Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), David Fincher ("Mank") y Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7").

"Nomadland" ha sido una de las grandes sensaciones de la extraña temporada cinematográfica de la pandemia gracias a su poética mirada a la precariedad laboral extrema y a las ruinas del capitalismo en Estados Unidos.

Esta película, protagonizada por Frances McDormand, es la principal favorita en los Óscar con seis candidaturas.

Por otro lado, Darius Marder se llevó el premio a la mejor dirección de una ópera prima en los DGA por "Sound of Metal", una categoría en la que también figuraba como nominado el mexicano Fernando Frías por "Ya no estoy aquí".

Michael Dweck y Gregory Kershaw se proclamaron vencedores de la distinción a la mejor dirección de un documental por "The Truffle Hunters".

En cuanto a las categorías televisivas, las realizadoras Lesli Linka Glatter y Susanna Fogel se anotaron los premios a la mejor dirección de un drama y una comedia por "Homeland" y "The Flight Attendant", respectivamente.

Finalmente, Scott Frank se hizo con el reconocimiento a la mejor dirección de una serie limitada (miniserie) o película televisiva por "The Queen's Gambit".