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Qué hacer EN LAS COMARCAS
Finaliza la segunda liga de tute en Souto de Vea
Este fin de semana finalizó la segunda liga de tute en Souto de Vea. Se disputó entre el mesón A Parra y la taberna O Quinteiro. Participaron 24 parejas que jugaban semanalmente desde principios de año. La pareja formada por Adrian y Jose Luís se proclamaron vencedores, segudos quedaron Sergio y David y terceros Pepe Luís y Chispa.
Aspadeza celebra el día del gofre
La asociación de personas con discapacidad Aspadeza celebró en sus instalaciones de Lalín el día mundial del gofre, un postre que degustaron tanto usuarios como trabajadores. El producto se acompañó con nata, chocolate o fresas.
Actividades
Capacitación digital en Lalín
El Concello de Lalín, en colaboración con el colectivo Amicos.org. pone en marcha un programa de capacitación digital que, con carácter gratuito, está orientado para todas las edades y capacidades. El programa incluye diez píldoras formativas presenciales, que se llevarán a cabo del 13 al 24 de abril, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. La iniciativa se desarrolla en 30 horas presenciales y 15 de teleformación. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo en el teléfono 981 865 716 o en el correo electrónico formación@amicos.org.
Entre el 13 y el 24 de abril
Desenclavo en Oirós
El Concello de Vila de Cruces colabora con los vecinos y de Oirós en la organización del acto del Desenclavo de la Semana Santa. La función del descenso de la cruz se celebrará el Viernes Santo a las 12:00 horas en la Iglesia de Santa María de la parroquia de Oirós, con una liturgia oficiada por el párroco, Rubén Budiño, y posterior procesión. Oirós escenifica el Vía Crucis centrándose en el Santo Encuentro y en el Desenclavo, una solemne representación, mucha emotividad y tradición, de la Semana Santa que escenifica el instante en el que Jesús es descendido de la cruz después de su muerte. En esta escena de Oirós también tiene protagonismo Verónica, que limpia el rostro de Jesús con un paño durante el Vía Crucis, quedando plasmada la imagen de Cristo en el velo.
El viernes.
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas