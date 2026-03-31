Qué hacer EN LAS COMARCAS

Finaliza la segunda liga de tute en Souto de Vea

Este fin de semana finalizó la segunda liga de tute en Souto de Vea. Se disputó entre el mesón A Parra y la taberna O Quinteiro. Participaron 24 parejas que jugaban semanalmente desde principios de año. La pareja formada por Adrian y Jose Luís se proclamaron vencedores, segudos quedaron Sergio y David y terceros Pepe Luís y Chispa.

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Aspadeza celebra el día del gofre

La asociación de personas con discapacidad Aspadeza celebró en sus instalaciones de Lalín el día mundial del gofre, un postre que degustaron tanto usuarios como trabajadores. El producto se acompañó con nata, chocolate o fresas.

Actividades

Capacitación digital en Lalín

El Concello de Lalín, en colaboración con el colectivo Amicos.org. pone en marcha un programa de capacitación digital que, con carácter gratuito, está orientado para todas las edades y capacidades. El programa incluye diez píldoras formativas presenciales, que se llevarán a cabo del 13 al 24 de abril, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. La iniciativa se desarrolla en 30 horas presenciales y 15 de teleformación. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo en el teléfono 981 865 716 o en el correo electrónico formación@amicos.org.

Entre el 13 y el 24 de abril

Desenclavo en Oirós

El Concello de Vila de Cruces colabora con los vecinos y de Oirós en la organización del acto del Desenclavo de la Semana Santa. La función del descenso de la cruz se celebrará el Viernes Santo a las 12:00 horas en la Iglesia de Santa María de la parroquia de Oirós, con una liturgia oficiada por el párroco, Rubén Budiño, y posterior procesión. Oirós escenifica el Vía Crucis centrándose en el Santo Encuentro y en el Desenclavo, una solemne representación, mucha emotividad y tradición, de la Semana Santa que escenifica el instante en el que Jesús es descendido de la cruz después de su muerte. En esta escena de Oirós también tiene protagonismo Verónica, que limpia el rostro de Jesús con un paño durante el Vía Crucis, quedando plasmada la imagen de Cristo en el velo.

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El viernes.