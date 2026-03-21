Qué hacer en las comarcas

Actividades

O legado de Begoña Caamaño, en Lalín e na Estrada

A Xunta percorrerá 18 concellos galegos cun programa específico para escolares no que dará a coñecer a obra de Begoña Caamaño, a quen se lle adica este ano o Día das Letras Galegas. Os espectáculo «As mil e unha», con Vero Rilo e Luis Iglesias, recalará o 14 de abril (ás 19.00 horas), no Teatro Principal da Estrada, e o 23 (12.30 horas) na Praza da Igrexa de Lalín.

O 14 e o 23 de abril.

Festival de bandas infantiles y juveniles en Agolada

La Escola de Música de Agolada organiza este domingo en el auditorio Manuel Costa Casares el VI Festival de Bandas Infantís e Xuvenís. Participarán la Minibanda de Vilalba, la Pequebanda y la Banda Xuvenil de la organización anfitriona y la Banda Infantil de Arzúa.

Este domingo, a las 17.00 horas.

As Lembranzas graban un nuevo sencillo en Xonix Récords

El grupo musical As Lembranzas, con raíces en Meis, graba con el sello Xonix Récords, en A Bandeira, su nuevo sencillo «Qué ghasiosa levo». El tema es una oda al despiste cotidiano y mantiene la apuesta de la formación por la fusión contemporánea sin perder la raíz Su primer sencillo, «Raza» recibió el aplauso de la crítica especializada y alcanzó el primer puesto en las canciones más escuchadas en Spotify Galiza..

Algarabía invita a participar con poemas en sus «Minerval»

La organización de Algarabía 2026 invita a participar en su novena Festa Minerval con poemas, ya sean «escritos nunha factura da luz, nunha etiqueta de viño ou na porta do váter do instituto». Estos poetas improvisados o con carrera profesional deberán recitar sus creaciones en torno a la estatua de Loriga,muy cerca del kilómetro 0.

En septiembre.

Misa de Cofrades en la iglesia parroquial de A Estrada

La Cofradía de la Santa Cruz de A Estrada celebró ayer su tradicional Misa de Cofrades en la iglesia de San Paio, en un acto que sirvió de antesala a la Semana Santa. Durante la ceremonia se incorporaron seis nuevos miembros a la entidad, en el marco de una cita ya habitual en su calendario. Además, se rindió un homenaje especial a José Javier Ramos y a su hija Marián por su larga trayectoria musical en la parroquia. Ambos llevan décadas participando en los oficios, él al órgano y al piano y ella con su voz. El reconocimiento fue aprobado por unanimidad por la nueva directiva, presidida por Oswaldo Mouriño. Este relevo al frente de la cofradía marca una etapa en la organización de los actos religiosos. La misa sirvió también como punto de encuentro para los cofrades y la comunidad parroquial. Las celebraciones de Semana Santa comenzarán el próximo viernes con la oración a la Virgen de los Dolores y la primera procesión.

El nuevo director de la Artística, Miguel Dopazo, en el centro, junto a miembros de la directiva. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

La Artística presenta al nuevo director

Noticias relacionadas

La Banda Artística de Merza presentó ayer a su nuevo director, Miguel Dopazo, así como a la nueva directiva. Nicolás Conde Ramos releva a Pablo Fernández Guzmán como presidente; Javier Troitiño continúa en la vicepresidencia, David Abades sigue siendo tesorero y Noa Guzmán repite en una de las vocalías. Los nuevos miembros son Xerardo Varela como secretario y Rubén Fuerte, Cosme Otero y Alejandro Chacón en las vocalías. El concierto de presentación será el 5 de abril, a las 12.00 horas, en el auditorio Valero Guzmán. La Artística de Merza celebrará en 2028 su 200º aniversario, con actividades a lo largo del año, y buscará atraer desde ya a los más jóvenes del municipio.