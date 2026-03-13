deza@farodevigo.es / aestrada@farodevigo.es
Qué hacer EN LAS COMARCAS
Actividades
Quinto curso instrumental de la Banda Municipal de A Estrada
El V Curso Instrumental de A Estrada, organizado por la escuela de la Banda Municipal, se celebrará en el Obradoiro de Emprego de Figueroa de Arriba. Participarán docentes de oboe, clarinete, saxofón, trompeta y trompa, trombón, bombardino y tuba, además de percusión. La matrícula cuesta 40 euros para alumnado activo y 20 para oyentes. La actividad incluye clases colectivas, trabajo técnico, sesiones individuales y un concierto de clausura.
Días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en horario de 10:00 a 14:00.
Teatro do Noroeste llega a Lalín con «Manual de patronaxe»
La programación de teatro para adultos en Lalín durante la primavera arranca esta tarde con la pieza «Manual de patronaxe», de Teatro do Noroeste. La protagonista es una escritora que intenta capear su crisis creativa rememorando su infancia y la figura de su abuela modista. La entrada cuesta 5 euros y el elenco está conformado por Iolanda Muiños, Susana Sampedro y Raquel Espada.
Hoy, a las 21.00 horas.
O Café de Mili presenta la primera novela de Cándido Duro
O Café de Mili, en Lalín, acoge este lunes a las 19.30 horas la presentación de Próxima estación, la primera novela de Cándido Duro Domínguez. El hasta ahora poeta estará acompañado por el pintor Carlos Santos, asentado desde hace años en Lalín.
El lunes, día 16, a las 19.30 horas.
Rodeiro ofrece una sesión de títeres en verso para niños
La Casa da Cultura de Rodeiro será el escenario de «Os contos do Lobicán», un espectáculo de Redrum Teatro en el que los protagonistas son marionetas, que se expresan en verso para relatar cuentos clásicos. La función está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 9 años y transmite valores como la amistad, el respeto por el medio ambiente y la importancia de la imaginación.
El lunes, día 16, a las 11.30 horas.
