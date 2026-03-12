Misa de funeral por Fernando Ónega en la iglesia de Lalín

El Concello de Lalín anunció ayer la celebración de una misa de funeral por el periodista Fernando Ónega, recientemente fallecido. La ceremonia coincidirá con la misa de tarde y en ella se recordará al Hijo Adoptivo del municipio.

Mañana a las 20.00 horas.

Actuación de la Banda de Agolada en el ‘Costa Casares’

La Banda de Música Municipal de Agolada ofrece un concierto que lleva por título «Feria de Abril», dentro de la programación denominada «O sentir da música». Se escucharán flamenco, sevillanas y coplas, entre otro estilos vinculados a Andalucía. La entrada es gratuita y el aforo será limitado.

Domingo día 15, a las 18.00 horas.

Concierto de música coral en favor de Manos Unidas

La iglesia parroquial de Lalín será escenario de un concierto de corales contra el hambre y en favor de la oenegé Manos Unidas. Actuarán en el templo las corales de Lalín, Agolada y el Coro Música Viva de O Carballiño dirigido por Miguel Sáez. Las tres formaciones ofrecerán un variado repertorio de temas.

Sábado día 15, a las 20.30 horas.

Charla recital de Francisco Castro en el Teatro Principal

Dentro del ciclo de actividades que organiza el Concello de A Estrada por el Primavera Escena, se celebra esta tarde una charla-recital con Francisco Castro y su obra La oración del Mal. Las invitaciones para asistir pueden retirarse en el Departamento de Cultura en el segundo piso del Concello.

Hoy, a las 20.00 horas

El Festival Música no Camiño de acordeones llega este sábado

El Festival Música no Camiño que organiza la asociación de acordeonistas ACAE llega este fin de semana a la localidad de A Estrada en una doble sesión que llenará de ambiente el Teatro Principal. Contará con la orquesta vasca Isidro Larrañaga o el acordeonista portugués Antonio Charrinho.

Sábado, 17.30 y 20.30 horas