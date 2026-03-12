Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Misa de funeral por Fernando Ónega en la iglesia de Lalín

El Concello de Lalín anunció ayer la celebración de una misa de funeral por el periodista Fernando Ónega, recientemente fallecido. La ceremonia coincidirá con la misa de tarde y en ella se recordará al Hijo Adoptivo del municipio.

Mañana a las 20.00 horas.

Actuación de la Banda de Agolada en el ‘Costa Casares’

La Banda de Música Municipal de Agolada ofrece un concierto que lleva por título «Feria de Abril», dentro de la programación denominada «O sentir da música». Se escucharán flamenco, sevillanas y coplas, entre otro estilos vinculados a Andalucía. La entrada es gratuita y el aforo será limitado.

Domingo día 15, a las 18.00 horas.

Concierto de música coral en favor de Manos Unidas

La iglesia parroquial de Lalín será escenario de un concierto de corales contra el hambre y en favor de la oenegé Manos Unidas. Actuarán en el templo las corales de Lalín, Agolada y el Coro Música Viva de O Carballiño dirigido por Miguel Sáez. Las tres formaciones ofrecerán un variado repertorio de temas.

Sábado día 15, a las 20.30 horas.

Charla recital de Francisco Castro en el Teatro Principal

Dentro del ciclo de actividades que organiza el Concello de A Estrada por el Primavera Escena, se celebra esta tarde una charla-recital con Francisco Castro y su obra La oración del Mal. Las invitaciones para asistir pueden retirarse en el Departamento de Cultura en el segundo piso del Concello.

Hoy, a las 20.00 horas

El Festival Música no Camiño de acordeones llega este sábado

El Festival Música no Camiño que organiza la asociación de acordeonistas ACAE llega este fin de semana a la localidad de A Estrada en una doble sesión que llenará de ambiente el Teatro Principal. Contará con la orquesta vasca Isidro Larrañaga o el acordeonista portugués Antonio Charrinho.

Sábado, 17.30 y 20.30 horas

TEMAS

  1. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  2. La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
  3. El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
  4. El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
  5. Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
  6. Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
  7. Final feliz a cuatro días en altura
  8. Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña

Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros

El gasóleo ahoga al sector pesquero, que avisa de que la situación «es inasumible”

Once agresiones a médicos en Ourense comunicadas en un año, la punta del iceberg de una realidad más grave

El negocio inmobiliario roza su récord histórico en Galicia con casi 4.500 millones de euros en las 30.600 viviendas vendidas

Conectadas a la esperanza: el ritual de diálisis en Lalín

El nuevo O Rebullón coge forma: ya lista la escuela infantil

El Celta no se pone límite

La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos

