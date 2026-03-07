Qué hacer en las comarcas

Silleda amplía a 20 personas el curso intensivo de español

El Concello de Silleda amplía a 20 personas el curso intensivo de español dirigido a personas inmigrantes adultas. La iniciativa, dentro de programa Anduriña, está impartida por una voluntaria en la Casada Xuventude y pretende mejorar las competencias de lectoescritura .

Todos los miércoles, de 10.00 a 13.30 horas.

Charla sobre ciberseguridad en el instituto Pintor Colmeiro

El instituto Pintor Colmeiro, de Silleda, organiza este miércoles una charla sobre ciberseguridad, privacidad y redes sociales. La sesión está orientada a las familias y forma parte de la propuesta Menores conectados, un programa de la Consellería de Educación que imparte personal especialista. La sesión tendrá lugar en el aula de usos múltiples.

Este miércoles, 11 de marzo, de 16.30 a 18.00 horas.

Raquel Montoto presenta su libro «Un poema que lembrar»

El centro cultural Vista Alegre, de A Bandeira, presenta el próximo viernes, 6 de marzo, el libro Un poema que lembrar, de Raquel Montoto Gómez. Según señala la joven autora y filóloga lalinense, este primer poemario supone « unha viaxe polas emocións que nos constrúen: o paso do tempo, a memoria, a perda».

El viernes, 13 de marzo, a las 20.00 horas.

Ibuprofeno Teatro actúa en A Estrada

La compañía Ibuprofeno Teatro abrió ayer la programación de primavera del Teatro Principal de A Estrada con la obra Reconversión. El espectáculo, interpretado por ocho actores-músicos que forman una charanga y tocan en directo, combinó música y teatro para abordar la memoria de la reconversión naval en la ría de Vigo. La pieza, que comenzó a las 20.30 horas con entradas a cinco euros, cuenta con 17 nominaciones a los Premios María Casares, mezcla lo íntimo y lo político en un ejercicio de memoria histórica.

Presentación de la campaña. |

Sorteo de ECOS por el Día de Padre

Noticias relacionadas

El colectivo de comercio de Silleda ECOS activará el lunes y hasta el día 19 una campaña para incentivar las compras por el Día del Padre. Consiste en el reparto de tarjetas con las compras y el cliente deberá conseguir cuatro sellos de diferentes comercios asociados para poder acceder al sorteo que tendrá lugar el 23 de marzo y que será emitido en directo a través de Instagram. Los premios consisten en vales de compra de 50 euros, además de una cesta de productos pensados para los padres, que fueron adquiridos en el comercio del municipio.