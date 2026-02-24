Qué hacer en las comarcas

Hijos de La Estrada en Cuba reelige presidente

La Sociedad Hijos del Ayuntamiento de La Estrada,la asociación de emigrantes estradenses más antigua del mundo, celebró su Junta General de Asociados y de Elecciones en el año de su 111º aniversario. Adriano Calvo Alfonso continuará liderando la entidad tras ser reelegido por unanimidad, y la nueva Junta Directiva, compuesta por 33 directivos, presenta ligeras renovaciones en su Mesa Social, con la incorporación de un nuevo vicesecretario y el intercambio de funciones en el área de tesorería. Durante el encuentro, se aprobaron los informes de gestión de 2025 y el ambicioso plan de actividades para el presente 2026. Fundada en 1915, la sociedad cerró el pasado ejercicio con 220 asociados.

El artesano durante su charla en el centro.

Visita de Pablo Seoane al alumnado de Oca

CEIP de Oca de A Estrada recibióayer la visita de Pablo Seoane, reconocido artesano y divulgador de la música tradicional. El artista, delegado nacional del Festival de Lorient, compartió con el alumnado su experiencia y la importancia de este evento internacional. La charla se enmarcó dentro del PDI «Vivamos a nosa música II», centrado este año en el estudio de las músicas de origen celta y sus principales características.

Actividades

Ruta circular por el 8-M

Agolada celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con unha ruta circular de 8,4 kilómetros que partirá de la Praza do Concello y que incluye un avituallamiento para reponer fuerzas al final de la caminata. Las personas interesadas deben anotarse en el consistorio o en el número de teléfono 986 788 062.

El 8 de marzo, a las 10.00 horas.

Rodeiro, en la Feira da Trofa

El Concello de Rodeiro organiza el 7 de marzo una excursión a la Feira da Trofa, un mercado agropecuario en esta villa del norte luso que pasa por ser la más emblemática de la zona. La salida en bus será a las 7.00 de la madrugada, y la llegada, a las 22.30 horas. La jornada incluye la asistencia a un torneo regional de equitación, un concurso de raza minhota y visita a las ganaderías Paiba y Souto. Cuesta 40 euros y hay que anotarse a través del teléfono 654 460 095 (Alberte).

El 7 de marzo.

Catas de vinos en A Estrada

El Vinte Berzas y A Riala proponen para esta semana y la próxima dos catas de vino en sus locales. La primera, este jueves, por 25 por persona, será a las 21.00 horas, mientras que la segunda, dirigida por Iria Otero, costará 30, y empezará a las 20.00 horas.

Jueves, 26 de febrero y 5 de marzo