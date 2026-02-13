Qué hacer en las comarcas

Teatro en A Bandeira

Sergio Alba presenta en el Auditorio Manuel Dopazo su nuevo espectáculo de humor titulado: «Dous rombos... Pasa para a cama», un show donde el pasado estará más presente que nunca. En este viaje retroactivo, recordaremos entre carcajadas aquella época en la que, en cuanto aparecían los dos rombos en la pantalla del viejo televisor, nos mandaban directos a dormir. Fue una etapa de transición donde pasamos del blanco y negro al color casi sin darnos cuenta, abriendo paso a una nueva forma de ver y vivir nuestra realidad. Para disfrutar de este show, sólo se necesita una cosa: ganas de desconectar de la rutina digital y aceptar el reto de reírnos de nuestro lado más analógico, según sus promotores.

Sábado 21, a las 20.00 horas.

Padre Xiao en el MOME

Hoy da comienzo la programación diseñada por el Concello de A Estrada para estos carnavales, con un homenaje al humorista estradense Padre Xiao. El acto, que en un principio iba a ser en la Casa das Letras, será finalmente en el MOME para poder acoger a un mayor número de espectadores. Allí se conmemorarán los 40 años de actuaciones del personaje, un clásico de la escena local y los carnavales de la villa.

Hoy, a las 20.00 horas.

Aplazado el Escape Room

El Escape Room urbano, «O Refuxio do Xeneral», que se iba a celebrar esta tarde a partir de las 20.00 horas en A Estrada, fue aplazado por causas del temporal. El evento contaba con la colaboración de diversos bares de distintas zonas del casco urbano estradense, y estaba organizado por Anacos Educativos, que informó que próximamente anunciarán nueva fechas para retomar esta aventura de misterio y diversión para todas las edades.

Donación de sangre en Lalín

La unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) regresa a lo largo del día de hoy a la capital dezana en busca de donantes de sangre. Estará aparcada en la rúa Caracas junto a la casa consistorial. Por la mañana estará abierta al público de 10.15 a 14.00 horas y por la tarde de 17.00 a 21.00 horas. Lalín tiene fama de realizar numerosas donaciones, por lo que se espera de nuevo una gran afluencia de donantes de ambos sexos dispuestos a donar sangre.

Noticias relacionadas

Hoy, en horario de mañana y tarde.