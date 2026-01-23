Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 23 de enero de 2026 en Vigo:

Fernando Díaz Villanueva diserta «Contra el pesimismo» en el Club FARO

El triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor es el título de la conferencia que ofrece este viernes en el Club FARO Fernando Díaz Villanueva, periodista y divulgador histórico. El acto, al que sigue un coloquio con los asistentes, estará presentado por el periodista de RNE Óscar González.

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

San Blas

Durante la romería, garajes y bajos de las casas se transforman en furanchos donde se sirven vinos y tapas tradicionales.

En Bembrive, todo el día.

«La gaita gallega II»

Proyección del documental en los Venres da EMAO. El film está compuesto por tres partes. Esta segunda abarca desde los años 40 del siglo pasado hasta el fin de la dictadura.

EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«Traducción en clave femenina»

Tercer encuentro del ciclo multidisciplinar, centrado esta vez en Elsa Morante, una de las más grandes narradoras italianas de la segunda posguerra. La relatora invitada es la profesora Marilena Ceccarelli.

Instituto Santa Irene (Plaza de América, 7). A las 19.30 horas.

«Mar de Hielo», de Sechu López

El alpinista gallego Sechu López del Club Montañeiros Celtas ofrecerá una charla con proyección de imágenes de la expedición en el Ártico.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1 ). A las 20.00 horas.

Teatro

«El lago de los cisnes»

Esta suntuosa producción del Tchaikovsky National Ballet captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico.

Auditorio Mar de Vigo. (Beiramar, 59). A las 21.00 horas.

«El Cascanueces», por el Ballet Clásico Internacional

En la víspera de una Navidad inolvidable, una joven llamada Marie emprende una travesía llena de maravillas y misterio. Acompañada por el Cascanueces, se enfrenta a los ratones malvados, baila entre los copos de nieve y finalmente llega al Palacio Mágico. Allí, todos sus juguetes cobran vida y bailan en una fiesta inolvidable.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.

«Delicada caída»

Obra de la compañía Provisional Danza, de la coreógrafa Carmen Werner. En este trabajo se habla de las sensaciones que tenemos con frecuencia y no podemos evitar.

Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

Festival Domingos de San Amaro

El grupo de teatro O Lameiro presenta O Lago das Nenas Malas.

Auditorio S. C. D Atl de Matamá. A las 19.00 horas.

Música

«Luz de inxenuas estrelas»

Marta Infante ofrece en un repertorio muy personal, con obras de Schumann, Scriabin y Debussy,

Compass (Taboada Leal, 17). A las 20. 15 horas. Se necesita reserva previa.

Noticias relacionadas

agenda@farodevigo.es