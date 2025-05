Reyes Monforte charla en el Club FARO sobre Adelina Patti

«Adelina Patti, la soprano española que deslumbró al mundo con su voz» es el título de la charla de la periodista y escritora, a la que seguirá un coloquio. Presenta la también periodista Carla Mañas.

Salón de actos del MARCO, a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta llenar el aforo

Actos

Presentación de libro

A Sociedade Jules Verne de Vigo (SJVV) presenta a primeira versión en galego do relato «Os amotinados da Bounty» do escritor nantés, unha obra de 1879 que foi traducida e editada pola propia asociación cultural.

Salón de actos da Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), ás 20.00 horas. Entrada libre

Filme sorpresa

Dentro do ciclo «O prezo do exilio», longametraxe sorpresa do Cineclub Lumière. Un filme que fala do exilio social, do ínfimo do ser humán ante unha contorna complexa aínda no teu propio país. Nesta ocasión proxectase unha ‘road movie’ estadounidense coa que facemos homenaxe a un actor recentemente falecido nun dos filmes máis deslumbrantes da a súa carreira. Ven acompañado doutro actor, nese momento máis descoñecido, que tamén ten un lugar destacado na historia do cine mundial.

Auditorio do Concello (Praza do Rei, 1), 20.30 horas. Entrada: 6 euros

Música

Tarde de baile

Música en directo de distintos ritmos y estilos.

Cafetería Luces de Bohemia (calle Colón, 34), de 19.00 a 21.00 horas

Exposiciones

«Figuración y abstracción»

La nueva figuración de Diego Lago junto a la abstracción geométrica de Fernando Lafuente y los gestos casi humanos de los animales y seres mitológicos de Mariano Vilallonga, conforman una propuesta singular y sorprendente.

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27, de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, cerrada.

«Ítaca. Un viaje por la educación financiera»

Propuesta que utiliza el viaje de regreso de Ulises a Ítaca como analogía de los desafíos que afrontamos en la gestión de nuestras finanzas.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación, de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Los domingos y festivos permanecerá cerrada. Hasta el 30 de junio

«Mesas»

Exposición del artista Carlos Maciá, que en 2007 deja de pintar sobre lienzo para centrarse en soportes de carácter industrial.

En STV Espacio de Arte (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 21 de junio

«Vigo 180º plus»

Obra reciente del pintor Cecilio Chaves en torno a la ciudad de Vigo, en la que aborda desde su industria pesquera y naval hasta su legado arquitectónico.

En Quadro (Fermín Penzol 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.30 a 14.00 horas. Hasta el 6 de junio.