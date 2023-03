Actividades

Los Chiky’s no Principal.

O clásico grupo de rock de A Estrada, Los Chiky’s, volven ao escenario do Teatro Principal nun concerto homenaxe ao seu compañeiro, Miguel Silva, finado fai tres anos.

Hoxe, ás 20.00 horas.

Noites de Raíz en Callobre.

Volta a música folk á parroquia estradense de Callobre, cunha nova sesión das Noites de Raíz. Nesta ocasión actuarán Son do Verdugo, de Ponte Caldelas, Son de Gaita, de Boqueixón, e Xirandola, de A Bandeira. Ademais, contarán cunha degustación de porco á brasa.

Hoxe, a partir das 21.30 horas.

Musical en A Estrada.

A compañía Malasombra Producións presenta no Teatro Principal de A Estrada a súa nova obra en formato de ópera rock titulada Vox Populi, e que pretende ser unha crítica ó auxe da extrema dereita na política actual. As ventas, cun prezo de 5 euros, estarán á venta no departamento de Cultura do Concello a partir do próximo luns.

Venres 17 de marzo, ás 21.00 horas.

Carmen Conde en Lalín.

Carmen Conde presenta a súa nova obra “Tabú”, que nace a raíz de conversas con mulleres de 70 a 95 anos, no Salón Teatro de Lalín con música ao vivo de Su Garrido Pombo e entrada libre ata encher aforo. Haberá dous pases, un para o alumnado dos IES ás 12.00 horas, e outro para o público en xeral, que terá lugar ás 21.00 horas.

Venres 17 de marzo.