Mantos de neve nos cumios das montañas da zona

As baixas temperaturas xunto coas precipitacións da noite do martes para o mércores tinguiron de branco as zonas elevadas das comarcas de Deza e Tabeirós-Montes, con estampas nevadas que duraron pouco a causa da calor vertida polos raios de sol que caracterizaron a xornada de onte.

A arte de Ariadna Silva, exposta polas rúas de Santiago

Unha das fotografías da estradense Ariadna Silva luce estes días nun portal de garaxe do ensanche compostelá, como parte dunha mostra organizada por Compostela Photo na que pezas dos participantes dun concurso impulsado pola mesma entidade se expoñen en espazos urbanos.

Actividades

Repoboación de montes

Dentro da “Xornada de eliminación de invasoras e plantación de árbores autóctonas” que organiza ADEGA, a Eira da Xoana acolle unha actividades de voluntariado que consistirá en eliminar eucaliptos e repoboar con exemplares de especies do país. Recomendan levar roupa axeitada e xantar para compartir.

Sábado 11 de febreiro, a partir das 11.00 horas.

Entroido en Vista Alegre

O centro cultural Vista Alegre de Bandeira, Silleda, celebra unha festa de entroido infantil con animación especial e merenda para todos os nenos e nenas participantes.

Luns 20 de febreiro, a partir das 17.00 horas.

Reunión de Teta e Coliño

O grupo de apoio á crianza de Teta e Coliño de Lalín celebra unha reunión presencial na biblioteca municipal do concello para aquelas nais que desexen compartir as súas experiencias ou formular algunha pregunta con respecto á maternidade.

Hoxe, ás 17.30 horas.

Festa de namorar en Bandeira

O Centro Social dos Maiores da Bandeira, retoma despois de pandemia unha das súas actividades clásicas. Trátase da Festa de Namorar, unha celebración destinada aos maiores do municipio, que contará con pinchos e chocolatada para as persoas asistentes, así como animación musical en directo a cargo de Suso Melide. O prezo é de 6 euros e para anotarse os interesados poden achegarse ás instalacións ou chamar ao 986592037 antes do 7 de febreiro.

Hoxe, a partir das 18.00 horas.