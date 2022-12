Bueu

“A dos trovando” actúa en el Aturuxo. La Sala Aturuxo acoge esta tarde la actuación de “A dos trovando”, un dúo que llega desde Menorca con una apuesta por el bolero cubano. Juan Mari García, “Chepito” y María Luisa Oliva (“Malú Morro”) son los integrantes de un grupo que recupera la tradición de este estilo musical.

20 horas, Sala Aturuxo.

Cangas

II Mercado solidario del cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer, con la colaboración de los concellos de Cangas y de Moaña, celebra este mercado para recaudar fondos

En A Capela do Hospital, desde hoy y hasta el domingo, de 10:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Cangas

Concierto de Many Moure. El cofundador y bajista de Los Toreros Muertos ofrece en “Un torero muerto en vivo” ,un concierto con su banda en el que tocarán grandes éxitos como “Yo no me llamo Javier”

Viernes 9, a las 21:30 en Salason.