¿Qué hacer en las comarcas?

La Banda de Lalín le pone música al sábado

La sala Tuno Valdés se convirtió ayer en el escenario de un concierto en honor a Santa Cecilia, interpretado por los y las integrantes de la Banda de Lalín, con su director Marcel van Bree. Para todos aquellos que no pudieron desplazarse al auditorio y disfrutar de un repertorio espectacular, hubo una retransmisión por youtube. Cabe recordar que la semana pasada la formación lalinense participó en un homenaje a la Banda de Valladares, con motivo de su 120º aniversario. Semanas atrás, hizo las delicias del público del Ourense Film Festival, al interpretar varias bandas sonoras muy conocidas.

Presentación de libros en la Casa do Patrón

El auditorio del Museo Etnográfico Casa do Patrón acogió ayer, a partir del mediodía, la presentación de los libros O Entroido de Doade. Lembranza dun Entroido tradicional de Lalín y Pola graza de Deus, a relixiosidade popular en Galicia, por parte de su autor, el antropólogo Rafael Quintía Pereira. Participó personal directivo de la Casa do Patrón, con su presidente, Manuel Blanco a la cabeza, además de Miguel A. Martínez Coello, Avelino Jácome Iglesias y la concejala de Lalín Mª Carmen Canda Larroy, entre otros.

El CEIP Villar Paramá conmemora el 25-N

Las alumnas y alumnos del CEIP Manuel Villar Paramá de Vea, en A Estrada, celebraron este viernes una serie de actos para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. El alumnado escogió varias frases reivindicativas de entre las canciones de Tanxugueiras, para después bordarlas en panderetas de cartón que colgaron de los muros del centro. También realizaron otro tipo de manualidades, sin que faltase la lectura final del manifiesto.

Concurso solidario de postres en O Corpiño

El concurso solidario de repostería celebrado ayer en Casa San Martín de O Corpiño fue todo un éxito, tanto la variedad como en la calidad de las propuestas. María Rodrigues, Conchita Vázquez y Neri Sanmartín coparon el podio con galletas de nueces, bizcocho y tarta de limón y galletas, respectivamente. El cocinero lalinense Álex Iglesias dirigió la cata del concurso, que se decidió por votación de todos los presentes. José García fue el organizador.

Santa Cecilia en Prado.

La parroquia lalinense honra hoy a la patrona de los músicos, con una misa en el campo de la fiesta a las 13.00 horas. A su término, la banda de música A Lira de Prado ofrecerá un concierto. Sobre las 15.00 horas está programada una comida en el local social

Hoy, desde las 13:00 horas.

Concierto en Gres.

Los recitales en honor a Santa Cecilia continuarán el próximo fin de semana, pero en tierras cruceñas. El auditorio Bernardo García del Río, en Gres, será el escenario del concierto que va a protagonizar la Unión Musical Ponteledesma

3 de diciembre, a las 20:00 horas.

Ruta por el Candán.

Roteiros de Lalín organiza hoy la Ruta Devesas do Candán, de 12 kilómetros y con una dificultad media-alta. Los participantes salen a las 9.30 de la Praza da Igrexa de Lalín, en autobús, hasta la playa fluvial de Pozo do Boi, de donde arranca la caminata, para pasar por enclaves como Xastadelo, Rego da Franqueira, Rego das Minas, Bustelos, Campo da Armada o el Miradoiro do Pedroselo

Hoy, desde las 9:00 horas.

Inglés para adultos en Silleda.

La ANPA Raparigos del CEIP Plurilingüe de Silleda lleva a cabo una actividad de lectura en inglés para adultos destinada a las familias socias y totalmente gratuita. Las plazas son limitadas, por lo que es preciso anotarse previamente.

Los lunes, de 15:50 a 16:20 horas.