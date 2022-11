10.00

Aulas. Asemblea Academia Galega de Teatro.

11.00

Espazo Profesional. Mesa redonda. AGAPI: Cara onde vai o audiovisual galego?

11.30

Espazo Libro. Presentación da programación cultural. Diputación de Pontevedra.

12.00

Espazo Infantil. Ciencia á Feira. CSIC Galicia. Recolla de Dentes do rato Pérez.

12.00

Espazo Cinema. Valentina. Abano Producións. 2021.

12.10

Espazo Profesional. Mesa redonda. “A importancia da tradución audiovisual para a normalización do galego”.

12.30

Espazo Libro. Presentación. Chévere 1987-2022, trinta e cinco anos de axitación cultural. Kalandraka Editora.

13.00

Espazo Profesional. Faladoiro. “Coidar de nós, para coidar da cultura. Cara uns modelos máis sustentables de traballo na xestión cultural”.

13.30

Espazo Arte. Arte e rural. Mulleres Extramuros. Deputación de Pontevedra.

17.00

Espazo Profesional. Mesa redonda “Utilización dos edificios teatrais”. ADE.

17.30

Espazo Cinema. Cinema. Unicorn Wars. 2022. Dirección: Alberto Vázquez. Duración: 80 minutos.

18.00

Espazo Profesional. Presentación. Introdución ao Estatuto do Artista. Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).

18.30

Espazo Arte. Taller Creativo “Camiña”. Xunta de Galicia. Entre 6 e 11 anos.

18.30

Editorial Elvira. Fernando Domonte firma ejemplares de su libro “Contos da Beiramar”.

19.00

Espazo Profesional. Faladoiro. “O Centro Dramático Galego como ferramenta de proxección exterior do noso teatro”.

19.50

Espazo Profesional. Presentación. Barómetros do Observatorio da Cultura Galega.

20.00

Auditorio. CulturgalSon15. Concerto Antía Muíño, Néboa, Berto e Grande Amore. Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM). Entradas: 8 euros.

20.30

Espazo Arte. Performance. NON de María Marticorena. Deputación de Pontevedra. Programa #ViolenciaZero.

20.30

Espazo Profesional. Foro. Resonancias, foro profesional de instrumentos musicais no marco do festival Música no Claustro.