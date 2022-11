¿Qué hacer en las comarcas?

José Blanco Seco cumple 99 años rodeado se sus seres queridos

El pasado viernes José Blanco Seco sopló la friolera de 99 velas en compañía de los suyos en su casa de Val do Carrio. Los familiares de José quisieron agasajarle con una celebración donde no faltó nadie. Junto a él estuvieron sus cuatro hijos, sus ocho nietos y sus seis bisnietos. La casa familiar del lugar de Abonxo fue un hervidero para festejar el casi siglo del patriarca. Su hija María Luisa destaca la clarividencia que todavía muestra su padre “aunque anda poco porque le cuesta”. Los Blanco festejaron por todo lo alto el excelente estado de forma de José con un ágape en el que no faltó de nada y donde mayores y jóvenes no dudaron en aprovechar la cita para mostrar todo el cariño que le profesan.

Presentación del Avelina Valladares

El local de la asociación cultural Gazafellos do Val, en Negreira, acogió la presentación del poemario “Para que non me esqueza”, de la autoría de Manuel López Rodríguez y publicado por Edicións Fervenza, que resultó ser la obra ganadora de la XXV edición del Premio Avelina Valladares de Poesía, convocado por el Concello da Estrada. El autor estuvo acompañado por Manuel Núñez Espiño y Juan Constenla, de Edicións Fervenza y el Concello de A Estrada.

Balbino se abriga para el invierno lalinense

Puede ser una gamberrada. O no tanto. Los vecinos que ayer transitaban por la rúa Memorias dun neno labrego esbozaban una sonrisa al pasar junto a la escultura de Balbino, el personaje literario más conocido y entrañable del no menos entrañable Xosé Neira Vilas. La estatua lucía un gorro de lana, muy acorde con estas primeras jornadas de frío que se han instalado, y para varios meses, en la comarca dezana.

Adrián Penido, plata en el Nacional de esgrima

El tirador silledense del Compostela Esgrima Adrián Penido amplió este fin de semana su palmarés personal en el deporte de la esgrima. El de Trasdeza conquistó la medalla de plata en su categoría de espada masculina (30-50 años) del TLM Torneo Liga Master. Penido estuvo acompañado por Araceli Bugallo (bronce europeo con España en el Nacional), Alberto Rodríguez, Víctor Castro, Ana Dios, Ana Carrillo y Fran González. El conjunto santiagués sigue mostrando su excelente estado de forma.

Actividades

Magosto en A Bandeira.

El Centro Social dos Maiores de A Bandeira acoge el 23 de este mes un magosto a base de castañas asadas, empanada, pinchos, postre y bebidas. La música corre a cargo de Suso de Melide. Cuesta 8 euros por persona. Las entradas pueden retirarse desde hoy en este centro social así como en el de Silleda.

El día 23, a las 17.00 horas.

Concierto en Muimenta.

La Banda de Música Popular de Muimenta ofrece este domingo, día 20, un concierto en el auditorio de la parroquia lalinense, para celebrar a la patrona de los músicos, Santa Cecilia. Antes habrá misa y después, un vermú con aperitivos

Este domingo, a las 13.15 horas.

Pase de la Coral de Agolada.

La Coral Polifónica de Agolada cumple 30 años, y lo hace con un concierto este sábado en el auditorio Manuel Costa Casares. Contará con la participación de Bico da Balouta y la Banda de Música Municipal de Agolada

Este sábado, a las 19.30 horas.

Asamblea de moteros.

La Asociación de Grupos Moteros Gallegos, AGMG, celebra su novena asamblea este domingo en el hotel restaurante Pontiñas, de Lalín. El orden del día incluye la aprobación de cuentas anuales, el calendario de eventos, el campeonato gallego de mototurismo y la elección de junta directiva. Quien lo desee, podrá reservar un cocido en info@agmg.es

Este domingo, a las 10.30 horas.

Parladoiro en el Principal.

La programación de parladoiros organizada con motivo del 75º aniversario del Teatro Principal de A Estrada llega a su fin con Iolanda Castaño e Isaan Garabatos. Las entradas cuestan 5 euros y están a la venta en el departamento de Cultura.

Este viernes, a las 21.00 horas.