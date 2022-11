Brumario Poético.

La décimo octava edición del Brumario Poético que celebra la Fundación Cuña-Casasbellas continúa con Antígona, más que nunca viva”, una rapsodia poético-musical, en torno al mito de Antígona con música Leonard Román (acordeón), Harry Price (violín) y José Santomé Juncal, Johan (contrabajo). Se recitarán poemas de José Ángel Valente, Rosario Ferré, Angelina Gatell, Charlotte Delbo, Sara Uribe, Gabriela Mistral, José Watanabe, Yannis Ritsos, José Bergamín, Julia Uceda, Griselda Gambaro, Celso Emilio Ferreiro, Margarita Youcernar, María Zambrano y Jorge Guillén

Hoy a las 20.15 horas en el Teatro Principal. Entrada libre y gratuita.

Despedida de “Ponteatro”.

El ciclo teatral que promueve el Concello se despide con “Smoke on the water”, de Ibuprofeno Teatro, una tragicomedia sórdida en la que no faltan el sexo, las drogas, el rock, la enfermedad, violencia, prostitución, vandalismo, muerte y, por supuesto, el amor. Cuenta la historia de Ritchie (Blackmore), que vive anclado en el rock de los 70, y Janis (Joplin), que hace años que ya no canta y cuya unión sobrevive tras casi 25 años de crisis matrimonial permanente.

Mañana a las 21 horas en el Teatro Principal. Entradas a la venta en Ataquilla y, en caso de no agotarse, desde las 20 horas en el Teatro Principal.

“We must take action!”.

La Boa Vila se convierte en este último trimestre del año en una de las sedes descentralizadas de la vigésimo segunda Bienal Internacional de Arte de Cerveira, con esta exposición que reúne obras de artistas de referencia en el panorama creativo portugués y creadores lusos de distintas generaciones.

Abierta al público en el Edificio Sarmiento hasta el próximo día 20.

“Sombras atlánticas. Retratos da arte galega”.

Treinta y cuatro creadores como Menchu Lamas, Francisco Leiro, Antón Lamazares o Din Matamoro son los protagonistas de esta exposición en la que el fotógrafo Anxo Cabada retrata algunos de los rostros de la pintura y la escultura que marcaron el devenir del arte en Galicia en los últimos 50 años.

Abierta al público en el Edificio Castelao hasta el día 15 del próximo mes de enero.

Vermú literario con Carme P. G. Granxeiro.

El programa Pinto e Maragota, promovido por la Concellería de igualdade, regresa con un vemú literario sobre el libro “Estranxeiras”, con el que la escritora Carme P. G. Granxeiro consiguió el II Premio Pinto e Maragota pola Diversidade de Sexo e Xénero. La autora “construye un relato de esperanza en el que la realidad queer, las transiciones y la historia colectiva conviven en un podcast, en múltiples vidas y en algunas muertes”.

Mañana a las 19.30 horas en la Librería Paz.