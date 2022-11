La comisión de fiestas de Cachafeiro celebró este sábado un magosto con un amplio programa de actividades. El encuentro tuvo lugar en la capilla de la localidad, y los eventos comenzaron a las 18.00 horas con juegos para los más pequeños, seguidos por la actuación de la asociación Baranfunda. A las 21.00 horas tuvo lugar una cena, con previa reserva, en la que no faltaron castañas y en la que el plato principal era una macro paella. A las 23.00 llegó el momento de bailar con Dj Gramola.

Cerca de 60 personas participaron este fin de semana en el magosto popular organizado por la Asociación de Vecinos de Vagalume en la parroquia silledense de Moalde. El evento tuvo lugar en centro social en medio de un gran ambiente de confraternidad. El menú estuvo compuesto por chorizos, pollo, costilla y castañas. Tras el ágape también se puso en marcha un bingo entre todos los presentes.

El numeroso clan de los Torres de Vila de Cruces recuperó este fin de semana su primada anual después de haber superado la pandemia. Como viene siendo habitual buena parte de los asistentes residen en este concello. Otros vinieron de A Estrada, Arzúa o A Coruña. Los que no pudieron acudir por residir en Argentina o Venezuela recibieron por WhatsApp imágenes del evento.

Actos

Festivos locales para 2023

La administración autonómica difundió ayer la aprobación del calendario de festivos locales en los municipios gallegos de cara al próximo año. En las comarcas serán los siguientes: Lalín (25 y 26 de septiembre por las fiestas patronales de As Dores), Silleda (7 de julio por la Festa do Lacón y el 21 de agosto, por la Festa da Empanada de A Bandeira), Vila de Cruces (7 y 8 de agosto por las Festas da Piedade), Rodeiro (12 de junio por San Antonio y 8 de septiembre por Nosa Señora do Faro), Agolada (29 y 30 de junio por las fiestas de San Pedro y San Pablo), Dozón (17 de julio por la Virxe do Carme y 7 de septiembre, por Pena de Francia), A Estrada (fiestas patronales de San Paio, los días 26 y 27 de junio), Forcarei (28 de agosto por As Dores y 10 de noviembre por San Martiño) y Cerdedo-Cotobade (31 de julio por la festividad del Ecce-Homo y el 21 de agosto por San Roque).

Otoño en ruta en Rodeiro

El Concello de Rodeiro organiza el “II Outono en ruta” con un amplio programa que incluye una jornada micológica, degustación en Casa Achacán, actividades y juegos musicales para los más pequeños y un magosto con torreznos, chorizos, vino y castañas, que estará amenizado con música.

Sábado, 12 de noviembre,a partir de las 9.30 horas.

Con perspectiva de género

A Estrada continúa esta semana con su programación cultural con perspectiva de género, diseñada en torno al 25-N. Toma el relevo la comedia con la obra Crónica dunha heterosexual insatisfeita. Las entradas pueden adquirirse en el departamento de Cultura con un precio de 5 euros.

Viernes, 21.00 horas.Teatro Principal

Premios San Martiño

El Teatro Principal acogerá este jueves el acto de entrega de los Premios San Martiño de Normalización Lingüística

Jueves a las 20.30.