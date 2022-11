La obra se representará esta noche (20.00 horas) a cargo del grupo Aturuxo dirigido por Fátima Rey

Vilanova vuelve a tener cita con el teatro de calidad. Será a las 20.00 horas de hoy en el Auditorio Valle Inclán con motivo del estreno de “O achado do castro”, una obra que llevará a escena el grupo de teatro Aturuxo, dirigido por Fátima Rey y perteneciente a la Asociación Cultural O Castro de Baión. Su directora reconocía ayer en la presentación del evento que “es una obra de comedia para estar riéndose durante una hora y media con 12 actores. Es una de las obras de comedia mejor hecha en gallego que existe. Comedia de verdad que conecta con la actualidad y con el público. Es imposible no reírse cada cinco minutos”.

Los domingos, a las 19.00 horas

Cambados estrena este domingo, 6 de noviembre, su ciclo de teatro de otoño con un clásico de la literatura dramática universal como es “Morte accidental dun anarquista”, del premio Nobel italiano Dario Fo. En los siguientes domingos habrá tres funciones más. Todos los espectáculos son a las 19.00 horas, en el Auditorio de A Xuventude. La entrada cuesta 3,5 euros.

El domingo, a las 19.00 horas, en el Auditorio de Ribadumia

El grupo de teatro Aturuxo, que pertenece a la asociación O Castro de Baión pone en escena mañana “O achado do castro”, una obra de teatro que trasladará al público a la Roma antigua, con mucho humor para toda la familia. La entrada es gratuita.

Teatro

República Sideral

A Illa revivirá su independencia a través de la obra “República Sideral”, la particular adaptación que realiza el grupo de teatro “Airiños” de Rianxo sobre un texto de Esther F. Carrodeguas. La representación ya ha recorrido varios puntos de Galicia y, al fin, llegará al lugar donde ocurrieron los hechos que rememora.

El sábado, 5 de noviembre, a las 21.00 horas, en el Auditoriode A Illa. La entrada tendrá un coste de tres euros.

“A Liberación”, con David Seijo

David Seijo organiza una nueva edición de “A Liberación”, un taller de teatro que se impartirá durante los cuatro sábados de noviembre. Es una oportunidad para iniciarse en el mundo de la interpretación de la mano del actor vilagarciano. El precio son 20 euros para una jornada de tres horas. Se puede reservar plaza en seijosanmiguel@gmail.com o en el teléfono 678 709 431.

En el Seminario número 1 del Auditorio de Vilagarcía el 5, 12, 19 y 26 de noviembre. Jóvenes de 10.00 a 13.00 horas y adultos de 17.00 a 20.00. Aforo máximo 15 personas.

Magostos

Sobradelo

Es época de castañas y la asociación de vecinos Outeiro de Sobradelo y la comisión de fiestas organizan un magosto con el propósito de “retomar el contacto social” entre el vecindario después de la pandemia de COVID. Participarán las distintas asociaciones de la parroquia, como la folclórica Nós, la de Mulleres Rurais y la comparsa Os Remolóns. Se repartirán castañas gratis entre los asistentes y se procederá al sorteo de una cesta con productos navideños.

El sábado 12 de noviembre en el Campo da Festa de Sobradelo (19.00 horas). Si llueve, en la Casa de Cultura.

Meis

Castañas asadas, rosca, vino y chocolate... Estos serán los ingredientes principales del magosto de Meis, que se celebra el 13 de noviembre. También habrá música, a cargo del grupo Madialeva, y a las 19.30 horas, la compañía Malasombra representará la función de teatro “Sós”.

El domingo, 13 de noviembre, a partir de las 17.30 horas, en el mercado de abastos de Mosteiro y en el Auditorio.

Cine

Curtas, Festival do Imaxinario

El Curtas Festival do Imaxinario celebra su cincuenta aniversario con proyecciones, exposiciones y otros eventos que volverán a poner de manifiesto el estatus adquirido por Vilagarcía en lo que al mundo del cine se refiere. Dentro de una temática que estará centrada en los viajes en el tiempo, se podrán ver hasta 168 películas durante esos diez días de proyecciones. 28 de ellas serán largometrajes y hasta 140 cortometrajes con más de 30 países representados.

Del 21 al 30 de octubre en el Salón García y el Auditorio de Vilagarcía.

“Queen for kids”

La música de Freddie Mercury volverá a sonar en el Auditorio de Vilagarcía a través del espectáculo “Queen for Kids”, una iniciativa de Show Must Go On dirigida a un público familiar.

El 5 de noviembre con un coste de 12 euros en www.ataquilla.com.

Otros actos

Outono Micolóxico

La asociación A Cantarela organiza un año más su tradicional Outono Micolóxico. La primera actividad será una salida a Maceda el 6 de noviembre aunque el grueso de la programación tendrá lugar el día 20 con la XXVIII Festa dos Cogomelos en la Praza da Peixería. Del 14 al 17 habrá conferencias, mientras que las exposiciones y concursos se celebrarán los días 13, 20 y 26 de este mes. Una comida en el Restaurante Acebo el 27 de noviembre servirá de colofón.

Entre el 6 y el 27 de noviembre en Vilagarcía.

Exposiciones

“Marea de encaixes”

Exposición centrada en el mundo de la artesanía y los encajes de bolillos que tiene como hilo conductor el libro titulado “Marea de encaixes”, de Mario Gallego Rei e Isabel Alonso Caneda.

Desde el 1 de octubre en el Auditorio Municipal de O Grove.

Galería de Arte Besada

Espacio expositivo y museístico abierto en 2012 por el artista local Carlos Álvarez Besada para “sumar un espacio más a la rica realidad artística de nuestro país desde la villa de O Grove”. Acoge obras de diferentes disciplinas, como la pintura, la escultura, el grabado, la serigrafía o la fotografía.

Exposición permanente en la calle Concepción Arenal, de O Grove.

Acuario O Grove

Exposición permanente de todo tipo de especies animales que representan diferentes ecosistemas marinos de Galicia y otros puntos del planeta.

En Punta Moreiras (O Grove). Abierto todos los días ininterumpidamente, de 11.00 a 19.00 horas.

Cacto

El Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (Cacto) dispone de paneles informativos, una muestra de réplicas que contextualizan diferentes etapas de la historia de las Torres y varias unidades audiovisuales que permiten profundizar de forma interactiva en la historia de Catoira, de Galicia y de los vikingos.

Exposición permanente en el edificio situado, a modo de museo, en las puertas de acceso al recinto de las Torres de Oeste (Catoira). Hasta el 30 de septiembre funciona de martes a sábado, en horario de 11.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas. Los domingos lo hace solo en sesión matinal.

Museo de la Salazón

El Museo da Salga o Museo de la Pesca y la Salazón ofrece una exposición permanente de todo tipo de objetos relacionados con la industria salazonera y otras muchas actividades ligadas al mar.

En el espacio natural y museístico de Punta Moreiras (O Grove). De martes a domingo, en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas.

Biomarine Center

Espacio divulgativo e interactivo abierto al público para concienciar sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas marinos para el futuro del planeta, dar a conocer los beneficios de la acuicultura y repasar su historia, que comenzó en China en el año 3.500 antes de Cristo.

Exposición permanente en el Pescanova Biomarine Center, situado en el barrio de Ardia (O Grove).