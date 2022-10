Hard Trip y The Riggos en Cangas

Hoy desde las 21.00 horas en el SalaSon

Los grupos Hard Trip y The Riggos actúan esta noche en el SalaSon de Cangas a partir de las 21.00 horas. Hard Trip traslada a los espectadores al hard rock de los años 70, mientras The Riggos refleja sonidos del punk rock californiano y lanzó su primer álbum en 2018.

Actos

Obra de teatro “Smoke on the water” en Moaña.

Los XXXV Circuítos Teatrais de Moaña alcanzan hoy su segunda jornada con la representación de la obra “Smoke on the water” en el salón de actos del IES As Barxas. La pieza está escrita y dirigida por Santiago Cortegoso.

Hoy, a las 21.00 horas en el salón de actos del IES As Barxas.

Festas de Cabalo en Beluso.

El lugar de Cabalo, en Beluso, celebra este fin de semana sus fiestas. Hoy a las 10.30 horas habrá un pasacalles a cargo de los gaiteros “Os que faltaban”. Por la noche actúan las orquestas Miramar y Capitol. Mañana a las 12.30 horas será la misa solemne seguida de la procesión. La verbena de la noche del domingo correrá a cargo de Players y Satélites.

Actividades hoy y mañana.

Dos proyecciones en la Semana de Cine de Cangas.

La Semana de Cine de Cangas programa hoy dos películas. A las 18.00 horas “Ainbo. La Guerrera del Amazonas” y a las 21.00 horas “Francesca y el amor”.

Hoy en el Auditorio a las 18.00 y 21.00 horas.

Talleres de ocio para mayores en Cangas.

El Concello de Cangas abre el plazo de inscripción de los talleres de ocio para mayores. Entre el 17 y el 28 de octubre se pueden inscribir en técnicas de relajación, pintura, gimnasia y bailes de salón.

Del 17 al 28 de octubre.

Nossa Band en A Carriola.

El local de Meira A Carriola acoge hoy, a las 23.00 horas, el concierto de “Nossa Band”.

Hoy a las 23.00 horas.

Taller de pintura textil en Moaña.

La Casa da Mocidade de Moaña organiza, el sábado 15, un taller de pintura textil con Ángela Curro.

El 15 en la Casa da Mocidade a las 17.00.