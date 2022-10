Obra de teatro “Smoke on the water”

Hoy a las 21.00 horas en el IES As Barxas Los XXXV Circuítos Teatrais de Moaña llegan hoy a su segunda jornada con la representación de la obra “Smoke on the water”, de Ibuprofeno Teatro. Escrita y dirigida por Santiago Cortegoso.

Conciertos de The Electric Alley, esta noche en el SalaSon.

La banda de rock de Cádiz The Electric Alley actúa esta noche, a las 21.30 horas, en el local cangués SalaSon. Formada en el año 2012, este año editó su cuarto álbum, titulado “Apache” que promete ser un paso adelante para la familia eléctrica. La formación demuestra influencias de bandas legendarias como Led Zeppelin o The Black Crowes.

Tertulia de la Lonxa Literaria de Moaña.

La Lonxa Literaria de Moaña organiza hoy una tertulia alrededor del libro “Be Water”, de Antía Yáñez. Estará presente la propia autora. La tertulia está programada para las 20.30 horas de esta tarde en la Casa da Mocidade.

Feira Ecoartesá, el domingo en la Alameda moañesa.

La Alameda moañesa acoge este domingo la Feira Ecoartesá. Los puestos abrirán a las 11.00 horas y al mediodía actuará el grupo de pandereteiras Salgharitas. Habrá talleres infantiles y a las 18.00 horas se representará la pieza teatral “A vida tola”, de Natalia Outeiro.

Comida de confraternidad de los quintos del 68.

Los Quintos del 68 celebran su comida de confraternidad el próximo 29 de octubre. Será en Casa Rosita, de Cambados. El precio es de 150 euros por pareja y los interesados, de Bueu, Moaña y Cangas, pueden llamar al 637239173.

Divulgación de los vinos con IXP en Redondela.

El Museo Meirande, en Redondela acoge hoy una jornada divulgativa de los vinos con Indicación Xeográfica Protexida (IXP) como los de O Morrazo. Expertos en viticultura y bodegueros que producen bajo la IXP, debaten sobre productos singulares que ayudan al desarrollo del medio rural. Actúa Xavier Blanco

