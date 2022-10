Visita do instituto de Vila de Cruces ao Museo de Lalín

O Museo Municipal Ramón Mª Aller Ulloa, de Lalín, comezou unha nova temporada de visitas escolares recibindo a un grupo do IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces. O instituto, que traballa nun proxecto sobre as estrelas, interesouse pola que fora casa do astrónomo lalinense. Os alumnos coñeceron a traxectoria científica de Ramón Aller, os seus resultados nos estudos das estrelas dobres e os seus pasos para a construción dos primeiros observatorios en Galicia. Pudieron observar os seus obxectos persoais, instrumentos e publicacións. Cecilia Doporto, traballadora do museo, exerceu como guía, ensinándolles o observatorio e o funcionamento do sistema de cúpula e do telescopio. Tamén se familiarizaron con outros lalinenses ilustres, como Vidal Abascal, sen esquecer a plástica do gran Laxeiro, e gozaron da mostra temporal O berro, de Paco Lareo.

Actividades

Universo de mil cores.

A Sala de Exposicións Abanca de A Estrada acolle hoxe a inauguración da terceira edición da exposición de pintura do estudo estradense Denovendiante, dirixido polo pintor Ramiro Cimadevila. A mostra, que poderá visitarse ata o día 21, leva por título Universo de mil cores e reúne obras dunha decena de alumnos, amais dalgún lenzo do mestre. Expoñen Pablo Cimadevila, Adrián Silvoso, Víctor Riveira, Aroa Pereira, Branca Cillero, Aitana Darriba, Estela Barbosa, Alba Núñez, Manuel Pernas e Miguel Ángel Álvarez.

Hoxe, ás 20:00 horas.

A maxia da lectura.

A programación cultural do Concello de Lalín regresa cunha nova cita do programa Ler conta moito. Será unha actividade a prol da igualdade pola maxia, a cargo de Leo Leiño no Salón Teatro

Mañá ás 11:00.

Música na rúa.

Sen deixar a localidade de Lalín, o mesmo programa cultural contempla dúas propostas musicais para a tarde do venres. A primeira é un concerto do grupo Cacabelos na rúa Rosalía de Castro. De xeito paralelo, dará comezo unha nova edición dos Cantos de Taberna, que contarán coas agrupacións Os Varacuncas e Pandereteiras Ponte da Prata na Avenida Luis González Taboada

Hoxe, a partir das 21:00 horas.