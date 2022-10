¿Qué hacer en las comarcas?

Ágape de policías jubilados por los Ángeles Custodios

Siete jubilados de la Policía Nacional se dieron cita el pasado domingo en Casa Achacán, en el municipio de Rodeiro, para compartir una comida acompañados de sus respectivas mujeres. Es el segundo año que se reúnen para conmemorar la festividad del patrón del cuerpo policial, los Santos Ángeles Custodios, que se celebra el 2 de octubre, y su intención es reeditar el encuentro en los siguientes ejercicios. Entre los asistentes al ágape estaba el comisario general Rafael Abeledo, natural de Lalín. Los participantes inmortalizaron el momento con una instantánea de familia, como no podía ser menos estando presente Manolo Seixas, fotoperiodista lalinense afincado en Madrid, que también formó parte del cuerpo.

La iniciativa “Un cómico na aldea” arranca en Arnois

La iniciativa “Un cómico na aldea” echó a andar el pasado fin de semana en A Estrada. Durante la primera jornada del ciclo, que se celebró en la parroquia de Arnois, estuvieron presentes el estradense Pablo Chichas y el humorista Miguel Guido. Los dos cómicos recibieron una cálida respuesta de los vecinos desplazados el sábado hasta el local social donde tuvo lugar la primera fecha de esta iniciativa impulsada por el Concello local. Las actuaciones de “Un cómico na aldea” se alargarán hasta el próximo mes de marzo, e incluirán actividades culturales de teatro, nuevo circo, narraciones orales, monólogos, espectáculos de magia, música y sesiones literarias. El ciclo alcanzará a 38 parroquias diferentes de A Estrada.

Frutas de otoño en la feria de Lalín

Castañas, nueces, uvas, higos o manzanas fueron algunas de las frutas de temporada que se podían ver ayer en los puestos de la feria de Lalín. También fue abundante la oferta de flores y plantas. La afluencia de público se vio favorecida por el veranillo de San Miguel, que estos días ha elevado las temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

Polo Correo do Vento, en la Casa do Patrón

El Museo Etnográfico Casa do Patrón, de Doade (Lalín), continúa con su programación O Camiño dos Sentidos e dos Saberes, financiado por la Xunta de Galicia. El domingo fue el turno del grupo Polo Correo do Vento, que puso en escena la obra Historias do Camiño. El centro presenta hoy su XIV Recreación do Proceso do Liño, que tendrá lugar el sábado, en el programa Quen anda aí?, de la TVG.

Actividades

Anxo da Garda en Buxel

La capilla de Buxel, en la parroquia agoladesa de Artoño, acoge esta semana las fiestas en honor al Anxo da Garda. Mañana hay misas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas –esta última solemne–, sesión vermú y verbena a cargo de las agrupaciones Mar D’Arousa y Charanga Noroeste, de Marín. Y el jueves, las misas serán al mediodía y a las 13.00, con animación musical de Crazy y Manhattan.

Días 5 y 6 de octubre.

Magosto en Goiás

El local social de Goiás (Lalín) acoge un magosto el viernes 21 con empanada, chorizos, criollos, panceta, postre, café y chupitos, además de refrescos, vino, agua y pan. Su precio es de 15 euros por persona, gratis para menores de 10 años. Las entradas están a la venta en la Cooperativa Valle del Deza hasta el día 17.

Viernes 21, a las 22.30 horas.

Magosto del PP de Agolada

El Partido Popular de Agolada organiza un magosto el próximo 22 de octubre en la nave de Campos. Habrá pinchos, castañas y música en directo. Asistirán Ana Pastor, Román Rodríguez y Luis López. Confirmación de asistencia hasta el día 19.

Sábado 22, a las 22.00 horas.

Patinaje artístico

Vila de Cruces pone hoy en marcha las clases de patinaje artístico que promueve el Concello y organiza Discóbolo. Hay un grupo de iniciación a las 16.45 horas y dos de perfeccionamiento, a las 15.45 y a las 17.30, respectivamente, todos en el pabellón municipal.

A partir de hoy.

Baile en Vila de Cruces

El Concello de Vila de Cruces organiza hoy una sesión de baile en el Auditorio Municipal Xosé Casal. Será conducida por el artista Carlos Manteiga.

Hoy, a partir de las 18.00 horas.