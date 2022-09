¿Qué hacer en las comarcas?

El Club Hípico La Torre se impone en la clasificación del Campeonato Gallego

La entidad estradense Club Hípico La Torre, con sede en la parroquia de Barbude, logró unos resultados excelentes en el Campeonato Gallego. Los estradenses lograron ser los mejores de la competición, ganando 5 medallas en categoría individual, además de lograr un oro en la clasificación por equipos. El jinete más laureado del Club Hípico La Torre fue el pequeño Óscar De La Torre, que lograría dos medallas de oro y otro galardón de plata, en las categorías de 5, 7 y 6 años respectivamente. Por su parte, Delia Monteagudo obtuvo un oro en juveniles y Diana Noya un bronce en categoría absoluta.

Luis López visita el campamento de verano de Forcarei financiado por la Xunta

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, visitó ayer el campamento de verano de Forcarei, uno de los 12 financiados por el gobierno autonómico este verano, con una inversión de 186.00 euros, y esparcidos por la provincia. De los cuales, el itinerario forcaricense recibió 16.896 euros para facilitar la conciliación de unas 52 familias. A este asistieron 66 niños y jóvenes de entre 3 y 12 años, repartidos entre el Centro Social del Concello y el auditorio de Soutelo de Montes. López expresó su alegría “al ver que tantos niños y niñas pueden tener tiempo de ocio y de formación al tiempo que se facilita la conciliación”.

El PP dona un lote de ejemplares de “A terra de Carbia”

El portavoz del PP de Vila de Cruces, Jesús Otero, hizo entrega a la Fundación A Solaina de Piloño de un lote de 10 ejemplares de A terra de Carbia, escrito por Armando Vázquez. Luis Galego días atrás entregó varios de estos volúmenes al PP, que aún dispone de otros cinco ejemplares que también quiere regalar a una entidad sociocultural.

Carboeiro participa en la muestra fotográfica A Vía da Prata

El Monasterio de Carboeiro de Silleda forma parte de una de las 140 fotos que conforman la exposición A Vía da Prata. Aires do Sur, organizada por la Xunta de Galicia en el marco del Xacobeo 21-22. A través de estas imágenes se busca rememorar el pasado y redescubrir el patrimonio natural y arquitectónico. La muestra que estará expuesta hasta mañana en Gaiás se trasladará a distintas localidades del itinerario xacobeo.

Actividades

Concierto Banda de Lalín

El programa Lalín é Cultura del mes de septiembre acoge un conciertol de la Banda de Lalín en el km 0 si el clima lo permite, sino será trasladado al Auditorio Municipal.

Hoy a las 20.00 horas.

O Camiño dos Sentidos

El Museo Casa do Patrón de Doade acoge este fin de semana la iniciativa O Camiño dos Sentidos e dos Saberes. A las 10.00 tendrá lugar la actividad etnográfica Xente do Camiño en el tramo del Camiño da Serra do Faro hasta San Xoán de Camba. A las 17.00 se llevará a cabo el espectáculo Cine na aldea en el museo. Mañana se realizará la actuación musical Os Trasnos de Doade en Río, Rodeiro

Hoy y mañana.

Inicio del curso en Musikenos

La Academia Musikenos de A Estrada comenzará las clases, correspondientes al curso 2022-23, el próximo lunes. Este año contarán con alrededor de 150 alumnos e incorporarán a Lara Bautista, que será la encargada de impartir clases de piano.

Desde el lunes, día 5 de septiembre.