¿Qué hacer en las comarcas?

Reunión informativa acerca del Campamento no Mar 2022

La concejal de Bienestar Social, Amalia Goldar, se reunió este lunes en el Concello con los padres y madres de los niños que participarán próximamente en el Campamento no Mar 2022. La reunión sirvió para que las familias recibiesen toda la información necesaria sobre el funcionamiento de esta actividad, así como para poder consultar todas sus dudas acerca de un campamento que tendrá lugar entre los días 26 de agosto y 4 de septiembre. Esta clásica actividad veraniega, que se celebra cada año desde hace más de una década, viajará este año hasta el campamento juvenil Virxe do Loreto, en el municipio coruñés de Porto do Son. Hasta allí irán 52 niños, las plazas ofertadas por parte del Concello, de entre 8 y 16 años, para realizar todo tipo de deportes, juegos y actividades en un entorno cercano al mar.

Agustín Fernández se adjudica el torneo de pádel de Ribeira

El silledense Agustín Fernández Molinero y su compañera Cris Taboada Gago se proclamaron campeones del torneo Concello de Ribeira, disputado el fin de semana en las instalaciones municipales Praia de Coroso. Ahora toca descansar unos días antes del próximo torneo, el 4 de septiembre, en Ferrol. Además, el 14 disputará con la selección gallega de menores el Campeonato de España en Jaén.

Javier Campos, décimo en el Dinaric Rally de Croacia

El piloto estradense Javier Campos se encuentra en Croacia, donde estos días disputa en Dinaric Rally. Su comienzo no pudo ser mejor. Tras la disputa del prólogo y de la primera etapa especial, Campos marcha en la décima posición dentro de su categoría. La competición que se celebra entre Croacia y Bosnia se extenderá hasta el próximo domingo.

Actividades

La Habitación Roja, en ‘Solpores’.

Desde 1994 llevan siendo una de las bandas más destacadas del indie pop español y este viernes La Habitación Roja llega a O Lagoeiro para cerrar el ciclo Solpores. En la intimidad de sus jardines, el público podrá gozar de sus emotivas canciones, inspiradas en bandas como The Cure ou New Order. Las entradas, a 10 euros anticipadas y 15 en taquilla, se pueden adquirir en www.enterticket.es y en puntos de venta físicos: Centro Comercial As Cancelas (Santiago de Compostela), A Senra (Pontevea) y Camiño (A Estrada).

Viernes, 26 de agosto, a las 22.00 horas.

Peregrinación a O Corpiño.

El Santuario de O Corpiño acogerá el próximo domingo, 28 de agosto, la octava peregrinación y el besamanos a la Virgen. Las salidas serán a las 8 horas desde la iglesia parroquial de Lalín y a las 9 desde las de Silleda y Vila de Cruces, para llegar a la misa solemne del mediodía. Por la tarde, habrá liturgia a las 18 horas. La peregrinación es gratuita, sin necesidad de inscripción previa, y es obligatorio llevar chaleco reflectante.

Domingo 28 de agosto.

Unidad de ‘cuidados’ en Lalín.

La unidad móvil del programa Coidados porta a porta recala hoy en Lalín. Esta iniciativa de la Xunta lleva los servicios asistenciales a las personas mayores del rural para prevenir la dependencia; dispone de estimulación de la memoria, podología y audiología.

Días 24, 25, 26 y 29 de agosto, en horario de 9.00 a 20.00.

San Bartolomé en Botos.

A partir de las 12:30 horas con la misa acompañada por la Coral de Botos. Le sigue una sesión vermú a cargo de la Banda de Vilatuxe, que a las 20:00 horas ofrecerá un concierto. La verbena se inicia a las 23:00 horas con París de Noia y Cinema. Mañana a las 12:30 horas se oficiará la misa solemne a San Antonio, que da paso a la sesión vermú amenizada por las Pandereteiras Ponte da Prata y el Grupo de Gaitas. El fin de fiesta estará a cargo de las orquestas Finisterre y Ritmo Joven.

Hoy y mañana a partir de las 12:30 horas.

Donación de sangre en Silleda.

La unidad móbil estará colocada frente al centro de salud. Hay que presentar la tarjeta de donante, y esperar dos horas tras desayunar o comer.

Hoy de 16:00 a 21:00 horas.