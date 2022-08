Santuario de A Peregrina

Misa pontifical. El templo de la patrona del Camino Portugués acoge el oficio religioso solemne en el “día grande” dedicado a la Virgen Peregrina.

Hoy a las 12.00 horas.

O Burgo

Pasacalles. La charanga OT será la encargada de amenizar las fiestas con un desfile musical.

Hoy a partir de las 12.00 horas.

Plazas del centro

Música y baile tradicional. El grupo Celme llevará la música y las vestimentas tradicionales gallegas a distintas plazas.

Hoy a partir de las 12.30 horas.

Monte Porreiro

Actuación del grupo Veira do Río. Éste será el encargado de ambientar la fiesta durante la sesión vermú en el barrio.

Hoy a partir de las 13.00 horas.

Calles y plazas

Pasacalles. La charanga Mil9 pondrá música a la ciudad con pasacalles por el centro.

Hoy a partir de las 10.30 horas.

Centro

Actuaciones de la charanga OT. Esta será la encargada de realizar distintos pasacalles por las calles y plazas.

Hoy a partir de las 18.00 horas.

A Parda

Pasacalles. La charanga Mil9 se trasladará durante la tarde al barrio de A Parda para realizar distintos desfiles festivos.

Hoy a partir de las 18.00 horas.

Santuario de A Peregrina

Procesión de la patrona del Camino Portugués. La Virgen desfilará hoy en la jornada central de las fiestas, en la que también se interpretará en su honor una danza gremial de cintas, que hunde sus raíces en el siglo XVIII.

Hoy a partir de las 21.00 horas.

A Ferrería

Concierto de música coral. Las corales Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes-MercantilPontevedra, Coral Helénica, Coral Polifónica de la AC do Chopo y Airiños de Campañó protagonizarán esta actuación.

Hoy a partir de las 21.00 horas.

Plaza de España

Concierto de Zahara. La cantante y compositora, que este año publicó su undécimo álbum de estudio, “REPUTA”, se subirá al escenario principal de las fiestas.

Hoy a partir de las 22.30 horas.

Avenida de Montero Ríos

Verbena. Los aficionados a la música popular tienen una cita con las orquestas Arena y Azabache en las inmediaciones de las atracciones.

Hoy a partir de las 22.45 horas.