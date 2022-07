“Noites de Música Antiga”.

Tras el concierto del trío “La Liaison”, despide este ciclo del Museo la agrupación “Musicantes”, cuyo recital incluirá piezas medievales de Martín Códax y varios anónimos sefardís y danzas de juglares.

Hoy a partir de las 21 horas en las Ruinas de Santo Domingo. Entrada libre hasta completar aforo.

Feria de Artesanía Chalana.

Trece artesanos protagonizan este año esta feria, una cita ya clásica del verano festivo y que celebra su cuarto de siglo. Incluirá puestos de cuero, tejidos, instrumentos musicales, esmaltes, conchas marinas, macramé, pintura, cosmética con aloevera y joyería.

Hasta el día 7 de agosto en la plaza de A Ferrería. Los puestos abrirán de 11 a 14 y de 19 a 22.30 horas todos los días, sin variaciones durante los fines de semana. Inauguración, hoy a las 12.30 horas.

“En3Vistas” nas rúas e prazas.

Despídese este programa no que dez persoeiros de distintos ámbitos falan do seu día a ía reparando na normalidade do uso do galego en conversas moderadas pola xornalista Susana Pedreira

Hoxe conversa con Nee Barros, María Rúa Domínguez e Eric do Pazo a partires das 20 horas en Santa Clara.

Festixeve 2022.

Esta cita regresa al programa festivo con plena presencialidad mediante juegos para niños, cantos de taberna, música tradicional, campeonatos de rastreo o una exposición sobre los 25 años de la Asociación Recreativa de Xeve.

Hoy a partir de las 19 horas con juegos para niños, campeonato de rastreo y pinchadiscos en el Campo de Vilar de Fragoso.

Homenaje al arte rupestre.

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) concluye en Pontevedra la itinerancia de la exposición “Arte prehistórico, de la roca al museo”, que a su vez celebra el centenario de la muestra “Arte prehistórico español”, que marcó el inicio de la difusión a gran escala de este arte

Abierta al público en el Edificio Castelao hasta el 9 de octubre.