“En3Vistas” nas rúas e prazas.

Dez persoeiros de distintos ámbitos falan do seu día a ía reparando na normalidade do uso do galego en conversas moderadas pola xornalista Susana Pedreira. Este programa da Concellaría de Normalización Lingüística celebrase en formato entrevista e diálogo en distintos espazos públicos, amosando a recuperación de distintos puntos da cidade.

Hoxe conversa con Ángel Carracedo e Loli Beloso a partires das 20 horas nos xardíns do doutor Marescot.

Jornadas de Egiptología.

El egiptólogo del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y director de la Misión Arqueológica Española Proyecto Visir Amen-Hotep Huy cierra las jornadas con la conferencia “Amen-Hotep III, el Atón resplandeciente”.

Hoy a partir de las 19 horas en el Edificio Castelao.

“Noites de Música Antiga”.

Vuelve este ciclo programado por el Museo para su edificio más antiguo y visitado. Tras el concierto del trío “La Liaison”, toma el relevo la agrupación “Musicantes”, cuyo recital incluirá piezas medievales de Martín Códax y varios anónimos sefardís y danzas de juglares.

Mañana a las 21 horas en las Ruinas de Santo Domingo. Entrada libre hasta completar aforo.

“Cuando los votantes pierden la paciencia”.

Es el título de la obra que presentará el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.

Mañana a partir de las 20.15 horas en el Liceo Casino.

Homenaje al arte rupestre.

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) concluye en Pontevedra la itinerancia de la exposición “Arte prehistórico, de la roca al museo”, que a su vez celebra el centenario de la muestra “Arte prehistórico español”, que marcó el inicio de la difusión a gran escala de este arte

Abierta al público en el Edificio Castelao hasta el 9 de octubre.