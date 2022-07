Jornadas de Egiptología

Hoy y mañana en el Edificio Castelao del Museo

En este 2022 se cumple el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter, que revolucionó la egiptología. El descubrimiento protagonizará la apertura de las Jornadas de Egiptología, que vuelven al Edificio Castelao tras el parón de la pandemia. La primera charla se celebrará a partir de las 19 horas, correrá a cargo de la egiptóloga Teresa Bedman y lleva por título “Cosas maravillosas: Tut-Anj-Amon: historia de un descubrimiento”.

Feria de Artesanía Chalana.

Trece artesanos protagonizan este año esta feria, una cita ya clásica del verano festivo y que celebra su cuarto de siglo. Incluirá puestos de cuero, tejidos, instrumentos musicales, esmaltes, conchas marinas, macramé, pintura, cosmética con aloe vera y joyería. La organización recuerda que se apuesta por los jóvenes vendedores y las novedades dentro de la artesanía gallega y de todo el Estado.

Hasta el día 7 de agosto en la plaza de A Ferrería. Los puestos abrirán de 11 a 14 y de 19 a 22.30 horas todos los días, sin variaciones durante los fines de semana. Inauguración, hoy a las 12.30 horas.

“En3Vistas” nas rúas e prazas.

Dez persoeiros de distintos ámbitos falan do seu día a día reparando na normalidade do uso do galego en conversas moderadas pola xornalista Susana Pedreira. Este programa da Concellaría de Normalización Lingüística celebrase en formato entrevista e diálogo en distintos espazos públicos, amosando a recuperación de distintos puntos da cidade.

Hoxe conversa con Elena Ferro e Jordi López a partires das 20 horas na ponte do Burgo.

Festixeve 2022.

Esta cita regresa al programa festivo con plena presencialidad mediante juegos para niños, cantos de taberna, música tradicional, campeonatos de rastreo o una exposición sobre los 25 años de la Asociación Recreativa de Xeve.

A partir de mañana y hasta el domingo 24 en el Campo de Vilar de Fragoso y Santo André de Xeve.

Novos Valores.

Las cuatro obras ganadoras de la edición 2022 de este concurso exposición y otras 13 obras seleccionadas por el jurado son las protagonistas de esta exposición, una ventana a la experimentación en el arte.

Abierta al público en el Edificio Sarmiento hasta el 11 de septiembre.

“Noites de Música Antiga”.

Vuelve este ciclo programado por el Museo para su edificio más antiguo y visitado. Tras el concierto del trío “La Liaison”, toma el relevo la agrupación “Musicantes”, cuyo recital incluirá piezas medievales de Martín Códax y varios anónimos sefardíes y danzas de juglares.

El próximo día 22 a partir de las 21 horas en las Ruinas de Santo Domingo. Entrada libre hasta completar aforo.

Homenaje al arte rupestre.

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) concluye en Pontevedra la itinerancia de la exposición “Arte prehistórico, de la roca al museo”, que a su vez celebra el centenario de la muestra “Arte prehistórico español”, que marcó el inicio de la difusión a gran escala de este arte

Abierta al público en el Edificio Castelao hasta el 9 de octubre