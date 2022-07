Auditorio Municipal de Castrelos (parque) a las 22.00 horas. Entradas agotadas en la zona de pago y gratuitas en el anfiteatro

Joan Manuel Serrat abre esta noche la programación municipal de conciertos al aire libre en el Auditorio Municipal de Castrelos. El legendario cantante llega a la ciudad de Vigo con su gira de despedida “El vicio de cantar 1965-2022”. Es la última gira del cantautor, poeta y compositor, uno de los más relevantes de España y América Latina, y que arrancó en Nueva York para pasar por Sudamérica y regresar a España durante la época estival. La siguiente actuación será el miércoles 13 con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Actos

The Wild Fest

Último día de la programación con Orientaventura (10.00), andaina (10.30); cata de vinos Adegas Terrae (12.00); concierto de Blues do País y O Sindicato da Verbena (13.00), mesa redonda (15.00), taller de escalada para niños de 5 a 14 años (15.00 a 17.00 horas), taller de pintura para personas de 3 a 99 años (15.00 a 18.00), The Wild Circus (15.00 a 18.00), actuación de Cé Orquestra Pantasma (16.30), cuentacuentos con Miguel Anxo (17.30) y cierran las proyecciones de The Wild Cinema.

Parque forestal San Miguel de Oia, de 10.00 a 20.00 horas. Entrada gratuita.

Vigo Sea Fest

Además de los puestos con tapas, hay talleres y visitas guiadas con inscripción previa durante la jornada, torneo de waterpolo y bautismo de vela por la mañana y los conciertos de Bafana Bafana (12.30 y 17.00) con sus versiones, y Koko Jean &The Tonics (14.00 y 20.30 horas) con soul.

As Avenidas, todo el día.

San Cristóbal en Candeán

Los actos en honor a San Cristóbal incluyen hoy romería por la mañana, pregón a las 11.30 a cargo de Milagros Martínez Cabaleiro, misa solemne a las 12.00 horas en el terreno de A Xunqueira, procesión en carroza con la imagen del santo y bendición de coches, actuación de la banda infantil UVCD de Candeán y entrega de trofeos a los vehículos mejor engalanados.

Recinto de fiestas de Candeán, toda la mañana.

XLV Festa da Convivencia

Segunda y última jornada de la celebración con la charanga Os Charamujas de Mos a las 12.00, reparto de sardinas asadas con pan de maíz y empanada de 12.30 a 14.30 y actuaciones del grupo folk portugués Cantares do Silveiro y el local Tarxa a las 19.00 horas. La exposición de trabajos manuales estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

AVCD Monte da Mina (Galindra, 16- Castrelos), todo el día.

Carreira solidaria “+Xuntos contra a violencia de xénero”

Organizada por la Asociación Mulleres en Igualdade de Vigo y con inscripción previa, termina en el Centro Comercial Gran Vía, donde actúan la cantante Mariana y gaiteiros y una exhibición de zumba, entre otras actividades.

Salida a las 10.30 horas desde el Centro Comercial Travesía.

Un paseo polo mar

Recorrido guiado por las salas del museo para descubrir la historia marinera así como la importancia del mar como recurso natural. También permite conocer las ciencias relacionadas con el mar y sumergirse en el patrimonio cultural.

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160) a las 11.30 y 17.00 horas. Actividad con entrada al museo (1,5-3 euros-gratis menores de 8 años) y reserva previa (986247750).

Rastro dominical

Con antigüedades como libros o vinilos.

La Casa de la Abuela (Zapateira, 8-Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Móllate pola Esclerose Múltiple

Avempo organiza la jornada con carpa con material solidario y actividades como Metros solidarios (todo el día desde las 11.30), fitness CoidaT (12.00), chapuzones solidarios (13.00 y 18.30), piscibrilé (16.00), Móllate bailando (17.00) y aquafit (17.45).

Playa de Samil, de 9.30 a 21.30 horas.

Música

Leon Bridges

Con Kirby como artista invitada, el artista texano presenta su soul vintage con los temas de su flamante tercer disco “Gold-Diggers Sound”.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 20.30 horas. Entradas desde 28,60 euros.

Carla Lourdes

La joven cantautora ofrece sus temas propios.

Vialia Centro Comercial (Praza da Estación) a las 12.30 horas).

Unión Musical de Valladares

Concierto integrado en el ciclo Vigo, un mar de bandas.

Praza da Princesa a las 12.30 horas.

Festival Coral

Actúan las corales polifónicas Apóstol Santiago, AVCR San Mamede de Zamáns y CVC de Valladares.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 19.30 horas. Entrada libre.

Vigo, un mar de corais

Con las corales polifónicas del CSCR de Beade, Santa Clara, Cantos de Liberdade y San Pelayo de Navia.

Praza dos Galegos Ilustres a las 20.00 horas. Actividad gratuita.